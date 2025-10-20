«بريسايت» ووزارة العلوم والتعليم في أذربيجان تستعرضان مشروع «المدرسة الرقمية»



أبوظبي (الاتحاد)



استعرضت «بريسايت»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، ووزارة العلوم والتعليم في جمهورية أذربيجان، مشروع «المدرسة الرقمية» خلال فعاليات «جيتكس جلوبال 2025»، في خطوة تُشكّل محطة بارزة على مسار توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة التعليم وشموليته وسهولة الوصول إليه في مختلف أنحاء أذربيجان.

وخلال الفعالية، قدّم فوسال خانلاروف، رئيس إدارة المعلوماتية في نظام التعليم الأذربيجاني، لمحة عن المساعدين الرقميين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، والذين تم تطويرهم ضمن منصة «المدرسة الرقمية»، وتوفّر هذه الحلول أدوات ذكية قائمة على تحليل البيانات لدعم الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور عبر تجارب تعليمية مخصّصة، تسهم في تحسين نتائج العملية التعليمية داخل الصفوف الدراسية.

وتشمل المنصة تطبيقين أساسيين، وهما: المساعد الرقمي للطالب والمساعد الرقمي للمعلم، فالمساعد الرقمي للطالب يجيب عن الأسئلة المتعلقة بالمناهج الدراسية، ويشرح المفاهيم الأكاديمية، ويُثري تجربة التعلّم من خلال التفاعل الذكي. أما المساعد الرقمي للمعلم، فيُسهم في إعداد خطط دروس متوافقة مع المناهج، وتصميم اختبارات مخصّصة لمستويات الطلاب، وتقييم الإجابات بكفاءة عالية.

وتعليقاً على المشروع، قال خانلاروف: «يتيح توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة توفير تعليم عالي الجودة لكل طالب ومعلم في أذربيجان، ويُجسّد تعاوننا مع بريسايت أهمية الابتكار في تحقيق تغيير ملموس عبر أساليب التعليم والتعلّم».

ويستند تعاون «بريسايت» مع وزارة العلوم والتعليم الأذربيجانية إلى مذكرة تفاهم وُقّعت بينهما في سبتمبر 2025، وتهدف إلى تطبيق حلول تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل المعلمين الافتراضيين، والمساعدين الرقميين للمعلمين، وتطوير نموذج لغوي باللغة الأذربيجانية مخصّص للقطاع التعليمي.

وبهذا الصدد، قال توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «يُعدّ التعليم أحد أعمق التطبيقات الإنسانية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويُبرز تعاوننا مع وزارة العلوم والتعليم في أذربيجان كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون محركاً حقيقياً لإطلاق الطاقات البشرية، يعكس مشروع «المدرسة الرقمية» رؤيتنا المشتركة لجعل التعلّم أكثر شمولاً وتفاعلاً وفاعلية عبر الذكاء الاصطناعي التطبيقي، بما يُسهم في إعداد جيل جديد من المبتكرين والقادة في أذربيجان».

يُشكّل مشروع «المدرسة الرقمية» جزءاً من مبادرة أذربيجان للذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI، والتي تهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات التنمية الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة الرائدة على المستوى الإقليمي في التحول الرقمي، ويُعتبر المشروع تجسيداً حياً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق أثر اجتماعي مستدام من خلال التعليم.