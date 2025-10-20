الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع «آي بي إم»

20 أكتوبر 2025 19:21

 
دبي (الاتحاد)
استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من شركة «آي بي إم» برئاسة آنا باولا دي خيسوس أسيس، نائب الرئيس الأول ورئيس الشركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتم خلال اللقاء بحث فرص توسيع التعاون بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وحلول الأمن السيبراني، في إطار دعم مسيرة دبي نحو بناء اقتصاد رقمي رائد قائم على المعرفة والابتكار.
حضر اللقاء المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو، التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، وموزة الشامسي، رئيس أمن المعلومات في الهيئة.
خلال اللقاء، أكد معالي الطاير أن التعاون مع «آي بي إم» يأتي ضمن جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وتبني أحدث حلول الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لترسيخ مكانة دبي بين أبرز الاقتصادات الرقمية في العالم، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مستدام قائم على الابتكار والمعرفة.
وسلّط معالي الطاير الضوء على جهود هيئة كهرباء ومياه دبي ومبادراتها ومشاريعها الرامية إلى تحويل الهيئة إلى أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها الأساسية.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين «مورو» و«آي بي إم»، حيث تعتمد «مورو» منظومة «آي بي إم كيو رادار - IBM QRadar» المتقدمة لتعزيز أمن خدماتها الرقمية وبنيتها التحتية، ضمن منظومة مركز عمليات الأمن السيبراني التابع لها.

كهرباء دبي
