اقتصاد

117 مليون دولار إيرادات «دوبيزل» النصفية بنمو 37.6%

117 مليون دولار إيرادات «دوبيزل» النصفية بنمو 37.6%
20 أكتوبر 2025 19:27

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة دوبيزل، التي تستعد لطرح ما يقارب 30.34% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس المال للاكتتاب العام في الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الجاري، تسجيل إيرادات معدلة بلغت 105 ملايين دولار لأعمالها في دولة الإمارات في النصف الأول من عام 2025، ما يمثل 89% من إجمالي الإيرادات المعدلة للمجموعة البالغة 117 مليون دولار، التي نمت بنسبة 37.6%، مقارنة بالنصف الأول من 2024، مدعومة بإيرادات متكررة قوية من الوكالات والمعارض.
وقالت الشركة في بيان لها إن قطاع أعمال المجموعة في دولة الإمارات، التي تُعد السوق المحوري للمجموعة، حقق 48 مليون دولار كأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) خلال نفس الفترة، بهامش أرباح بلغ 46%، مقارنةً بـ25 مليون دولار في النصف الأول من 2024 بهامش 31%.
وسجّل صافي الربح المعدل في دولة الإمارات 43 مليون دولار في النصف الأول من 2025 (هامش صافي ربح 41%) مقارنةً بـ21 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2024 (هامش 26%)، مما يعكس كفاءة الإدارة في ضبط التكاليف، والبنية التحتية القابلة للتوسع، مدعومة بتحويل قوي للتدفقات النقدية الحرة المعدلة بنسبة 85% خلال النصف الأول من 2025 – ما يؤكد على أسس أعمالها كمنصة إلكترونية رائدة للإعلانات المبوبة.
وقال عمران علي خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل: «تواصل أعمالنا في دولة الإمارات تحقيق مستويات ربحية استثنائية، بهوامش تقارب 50% ومعدلات تحويل نقدي تبلغ 85%، ما يعكس قوة نموذج أعمالنا المنخفض الأصول. ويُترجم هذا النمو بشكل مباشر إلى أداء مالي قوي وأرباح مستدامة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء».
كما أعادت شركة «بروسوس إن في» Prosus N.V، أكبر مساهم في المجموعة، تأكيد دعمها طويل الأمد من خلال التزامها باستثمار قدره 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي، في خطوة تعكس ثقتها في نمو مجموعة دوبيزل وريادتها في الإمارات والمنطقة.
تُصنّف دوبيزل باعتبارها الشركة الرائدة في سوق الإعلانات المبوبة للسيارات في دولة الإمارات، وتتصدر المجموعة المرتبة الأولى في سوق الإعلانات المبوبة للعقارات داخل الدولة، وهو ما يعكس مكانتها الراسخة بوصفها الخيار الأساسي للوكالات العقارية وتجار السيارات والمستخدمين على حد سواء.
ويتضمن الطرح بيع الأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة، بالإضافة إلى الأسهم القائمة التي يملكها المساهمون الحاليون، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء سجل أوامر الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب، ومن المتوقع تسعير وتخصيص الاكتتاب للمستثمرين المحترفين في 30 أكتوبر 2025، وأن يتم إدراج المجموعة في سوق دبي المالي بتاريخ 6 نوفمبر 2025، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

دوبيزل العقارية
