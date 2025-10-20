«دوكاب» تستقبل وفداً من «الصناعة» لبحث مشاريعها واستراتيجياتها المستقبلية

دبي (الاتحاد)



استقبلت مجموعة دوكاب، أحد أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات، وفداً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم توجهات دولة الإمارات نحو تطوير القطاع الصناعي الوطني تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات»، حيث تم استعراض خطط التطوير المستقبلية للشركة، وجهود الوزارة في تعزيز تنافسية المنتجات الصناعية الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية.

وضم الوفد كلاً من ابتسام السعدي، مدير إدارة السياسات والتشريعات الصناعية، ومحمد الفلاسي، مدير إدارة برنامج المحتوى الوطني، وعبدالعزيز الطنيجي، مدير إدارة المبادرات الصناعية الدولية، ووفاء الكعبي، مدير قسم التخطيط والشراكات الاستراتيجية في مصرف الإمارات للتنمية، وصبري السعدي، مستشاراً اقتصادياً في الوزارة، وراية الضمور، مدير مشاريع رئيسياً في إدارة التكنولوجيا المتقدمة بالوزارة، حيث كان في استقبال الوفد، تشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة الكابلات في مجموعة «دوكاب».



«اصنع في الإمارات»

وقالت ابتسام السعدي، مدير إدارة السياسات والتشريعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: دعماً لنمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، تأتي زيارتنا لمجموعة دوكاب في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع رواد القطاع الصناعي الوطني، والاطّلاع على خطط التطوير والتوسع والنمو والتنافسية.

تأتي هذه الزيارة أيضاً ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تمكين الشركات الوطنية من الاستفادة من الفرص الصناعية تحت مظلة (اصنع في الإمارات) وبرنامج المحتوى الوطني وبرنامج التحول التكنولوجي، وتعزيز مساهمتها في سلاسل التوريد المحلية والدولية، من خلال رفع كفاءة الإنتاج وتبنّي أحدث تقنيات التصنيع المتقدم.

وأضافت: «تُعد «دوكاب» نموذجاً وطنياً متميزاً في دعم التصنيع المحلي ورفع كفاءة الإنتاج وتبنّي حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية المنتج الإماراتي إقليمياً وعالمياً، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي رائد ومستدام».



مسيرة التنمية

قال تشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة الكابلات في مجموعة دوكاب: «دوكاب شريك أساسي في مسيرة التنمية الصناعية المستدامة في دولة الإمارات. نلتزم بدعم رؤية الدولة من خلال الابتكار وتبنّي أحدث الاستراتيجيات الصناعية وتقديم منتجات عالية الجودة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعم تنويع مصادر الدخل. وتأتي هذه الزيارة لتجسّد عمق الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وترسّخ تعاوننا في تطوير قطاع صناعي متطور وقادر على المنافسة العالمية».