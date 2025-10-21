الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

انخفاض أسعار النفط

أسعار النفط (موضوعية)
21 أكتوبر 2025 07:23

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بسبب مخاوف من فائض المعروض ومخاطر الطلب الناجمة عن التوتر بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 60.87 دولار للبرميل عند الساعة 00:05 بتوقيت جرينتش. وتراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر، الذي ينتهي أجله اليوم، 0.1 بالمئة إلى 57.45 دولار. وانخفض عقد ديسمبر الأكثر نشاطا 13 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 56.89 دولار.
وتراجعت أسعار النفط لأسباب منها توقعات أصدرتها وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي بأن تواجه سوق النفط العالمية فائضا يقارب أربعة ملايين برميل يوميا في 2026.

