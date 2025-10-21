الذهب يلتقط الأنفاس بعد ارتفاعات قياسية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس مستوى قياسياً جديداً في الجلسة السابقة بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4340.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 0456 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.21 دولار أمس الاثنين. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4357.80 دولار للأوقية .



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 51.83 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1627.53 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1497.62 دولار.