الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري حول تحولات الطاقة لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا

شاركت دولة الإمارات، ممثلةً بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الوزاري حول تحوّلات الطاقة لمجموعة العشرين، الذي استضافته كيب تاون في جنوب أفريقيا، حيث ترأّس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول.

وأكد، خلال الاجتماع، دعم دولة الإمارات لأولويات رئاسة مجموعة العشرين الهادفة إلى تحقيق انتقالٍ آمن وشامل ومستدام للطاقة، مشيراً إلى التزام الدولة بتعزيز أمن الطاقة العالمي وتسريع التحول نحو مصادر نظيفة تحقق التنمية المستدامة.

واستعرض أبرز إنجازات الإمارات في مجال توسيع الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف، مشيداً بدور محطة براكة للطاقة النووية السلمية كأحد أهم مشاريع الدولة الاستراتيجية في قطاع الطاقة، إذ تُعد أول محطة نووية على مستوى العالم العربي، وتُسهم في توفير نحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، مع خفض أكثر من 22.4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

كما استعرض التقدّم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، ودعم دولة الإمارات لمبادئ مجموعة العشرين الخاصة بالتصنيع المستدام، مشيراً إلى إطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة «GEEA» كمنصة دولية رائدة لتحويل الالتزامات إلى إنجازات عملية ملموسة، في ظل تزايد اهتمام الدول بالانضمام إلى هذه المبادرة الإماراتية.



وأكّد دعم دولة الإمارات لتحالف مراكز التصنيع المستدام، ومشاركتها النشطة في أعماله لتسريع التحول نحو التصنيع منخفض الكربون وتعزيز سلاسل الإمداد النظيفة ونقل التكنولوجيا.



ودعا إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي تستضيفه دولة الإمارات العام المقبل، لتعزيز الترابط بين قطاعي الماء والطاقة ودفع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات المرونة المائية والطاقة على المستوى العالمي.



وفيما يتعلق بمحور الترابط الكهربائي، أكد سعادته التزام دولة الإمارات بتقاسم خبراتها في مجال الربط الكهربائي الخليجي، وتمويل مشاريع البنية التحتية النظيفة، والاستفادة من المبادرات الدولية الكبرى مثل ممر الهند - الشرق الأوسط - أوروبا «IMEC» لبناء شبكات طاقة مرنة ومستدامة تعزز التنمية في القارة الأفريقية.



وتعكس المشاركة التزام دولة الإمارات بالهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في ضمان الحصول على طاقة نظيفة وآمنة وبأسعار ميسّرة للجميع، كما تؤكد الدور الريادي للدولة في تسريع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وترسيخ التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام واقتصاد منخفض الانبعاثات.