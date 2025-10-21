«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» تستكمل استثمارها الاستراتيجي في «مواصلات القابضة»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة ملتيبلاي أن شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات التابعة لها قد أغلقت رسمياً صفقة الاستحواذ على حصة قدرها 22.5% في شركة مواصلات القابضة، مع خيار رفع هذه الحصة إلى 50.6%.

ويعكس هذا الاستثمار الاستراتيجي توجه شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل، ويؤكد مكانتها الرائدة في قطاع التنقل، من خلال تسريع وتيرة الابتكار وتعزيز إسهامها في توفير حلول نقل آمنة وموثوقة ومستدامة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى المنطقة.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي، إن هذا الاستحواذ يسهم في تعزيز مكانة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ومنح زخم أكبر لمسيرة تحوّلها النوعي من مزود لخدمات تعليم القيادة إلى لاعب رئيسي في منظومة قطاع التنقل، من خلال التركيز على مرونة الأداء والابتكار والقدرة على مواكبة الاحتياجات المستقبلية للقطاع، معربة عن الثقة بأن هذه الخطوة ستضمن محافظة الشركة على موقعها الريادي في مجال يشهد متغيرات متسارعة، بالتزامن مع تعزيز قدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

من جانبه، قال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات إن الاستثمار في شركة مواصلات يعكس الثقة الراسخة بقطاع النقل في دولة الإمارات وآفاقه الواعدة، ويجسّد التزام شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بالمساهمة في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع من خلال توظيف أحدث التقنيات وتعزيز كفاءة الأداء، ومواصلة رسالتنا الهادفة لتوفير حلول تنقل أكثر أماناً ومرونة وابتكاراً تلبي الاحتياجات المتزايدة للمجتمعات في مختلف أنحاء الدولة.

وقال عمير المهيري، المدير العام لشركة مواصلات القابضة إن الشراكة مع «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» محطة مهمة مسيرة مواصلات القابضة ولمنظومة النقل في دولة الإمارات، فهي تمثل فرصة لتعزيز التكامل ودفع مسيرة التنقّل الذكي والاستدامة والتحول الرقمي، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات وكفاءة العمليات وتجربة العملاء، بما يسهم في بناء منظومة نقل أكثر ابتكاراً واستدامةً وقدرةً على مواكبة المتطلبات المستقبلية.

وتأسّست شركة مواصلات في أبوظبي وتتخذ منها مقراً رئيسياً لها، وقد سجلت إيرادات تجاوزت 650 مليون درهم خلال السنة المالية 2024.

وتدير الشركة أسطولاً متنوعاً يضم أكثر من 1000 حافلة للنقل العام والخاص، وما يزيد على 2500 سيارة أجرة، وأكثر من 5500 مركبة تأجير موزعة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويعمل ضمن منظومة الشركة أكثر من 5000 موظف ممن يساهمون في تشغيل شبكة نقل موحدة تُسهم في خدمة المجتمعات وتلبية احتياجات الشركات على امتداد الدولة.

وعلى مدى مسيرتها، نجحت مواصلات في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجالات السلامة والابتكار والموثوقية، مقدمةً حلول نقل فعّالة وميسّرة تسهم بدور محوري في تعزيز التنقل بمختلف أنحاء الدولة.

ومن خلال هذا الاستحواذ، ترسخ شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع التنقل بالمنطقة، عبر دمج الابتكار والتقنيات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب عملياتها، بما يعزز قدرتها على قيادة السوق وتطوير خدمات النقل المستقبلية.

وبفضل كفاءتها التشغيلية وانتشارها الاستراتيجي، تواصل «مواصلات» القيام بدور حيوي في رسم ملامح قطاع النقل على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال منظومة خدماتها المتكاملة والتزامها الراسخ بالجودة، تسهم المجموعة في دعم الجهود الوطنية لإرساء بنية تحتية للنقل تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتواكب رؤية شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات الهادفة إلى بناء قطاع نقل متطور وجاهز لمتطلبات المستقبل.