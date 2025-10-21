إطلاق منصة موحّدة للمؤسسات لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي



دبي (الاتحاد)

كشفت شركة أسوس عن إطلاق بنية «مصنع الذكاء الاصطناعي»، وهو إطار شامل يجمع بين الحوسبة المسرَّعة من إنفيديا وتصميم البنية التحتية الذكي، بهدف تمكين الحكومات والجامعات والمؤسسات الخاصة في دولة الإمارات والشرق الأوسط من بناء بنية تحتية على مستوى عالمي للذكاء الاصطناعي تواكب استراتيجيات وخطط التحول الرقمي.

وقالت الشركة التي عرضت تصميماً معيارياً موحداً للمصنع خلال مشاركتها في جيتكس جلوبال 2025، إن مصنع الذكاء الاصطناعي يوفّر منصة موحّدة للمؤسسات لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها، ونشرها على نطاق واسع ودمج تقنيات الحوسبة والتخزين.

وأوضحت الشركة أن المنصة ترتكز على أحدث الأنظمة المسرَّعة من إنفيديا من إنتاج شركة أسوس، والتي تمت هندستها لتقديم أداء استثنائي وكفاءة في استخدام الطاقة، ومنها نظام أسوس إيه آي بود المزوّد بوحدة إنفيديا GB300 NVL72 – وهو خادم وحدات معالجة رسومات عالي الكثافة مُحسَّن لتدريب نماذج اللغة الكبيرة وأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وجهاز أسوس XA NB3I-E12 المدعوم بمنصة إنفيديا HGX B300 – ويتميّز باعتماده على أحدث منصات إنفيديا بلاكويل المصمّمة للجيل القادم من الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستدلالي، بالإضافة إلى النظام المعياري Ascent GX10 – منصة من الجيل التالي قابلة للتهيئة تتكيّف مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الناشئة واحتياجات النشر المتنوعة.

وقال سينيك تشيو، المدير الإقليمي لمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا: «تركّز أسوس، على بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي لا تقتصر على تقديم أداء عالي الكفاءة فحسب، بل تدعم أيضاً الاستدامة والقدرة على التكيف، ومن خلال دمج تقنيات إنفيديا GB300 وHGX وإنفيديا MGX ومنصات إيه إم دي إيبيك 9005، توفّر أحدث حلولنا للمؤسسات منصات قابلة للتطوير للتحول القائم على الذكاء الاصطناعي، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثل الابتكار الرقمي ومبادرات المدن الذكية أولوية وطنية، يمكن لهذه الحلول تسريع وتيرة التطورات عبر المجالات».