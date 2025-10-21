مدير التسويق التنفيذي لسيارات ROX: أبوظبي قاعدة رئيسية لتوسعنا الإقليمي والدولي

أكد بريان بيان مدير التسويق التنفيذي بشركة ROX لصناعة السيارات على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع إمارة أبوظبي والتي تشكل محطة بارزة في مسيرة العلامة التجارية العالمية.



وقال في تصريحات خلال الإطلاق العالمي الرسمي من أبوظبي لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات ROX ADAMAS إن"السيارة تجسد فلسفة الشركة في الدمج بين الابتكار، الإرث، والابداع الهندسي. لقد أرادت الشركة تقديم طرازًا يلبي تطلعات العملاء في المنطفة — سيارة قوية على الطرق الوعرة، أنيقة في المدن العصرية، ومجهزة بأحدث التقنيات الذكية ومعايير الفخامة. لتقدم تجربة قيادة لا مثيل لها لمسافات طويلة على الطرق السريعة، وثقة مطلقة فوق الرمال.





وأضاف لدينا علاقة متميزة جدًا مع دولة الإمارات، وخاصة مع إمارة أبوظبي، التي تمثل مركز الابتكار والرؤية المستقبلية في المنطقة.

ومن هذا المنطلق، قررنا أن تكون انطلاقة أحدث إصداراتنا، ADAMAS، بنسختها العالمية من أبوظبي.

كما نعمل حاليًا على تأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والتنقل المستدام، وجعل أبوظبي قاعدة رئيسية لتوسعنا الإقليمي والدولي خاصة وإن إطلاق السيارة الجديدة يتزامن مع افتتاح مختبر Borouge -ROX المشترك للمواد المبتكرة للسيارت.

وعن مزايا سيارة ROX ADAMAS قال بيان إنها ليست مجرد سيارة دفع رباعي بل هي قفزة تكنولوجية حقيقية فقد تم تزويدها بنظام REEV من الجيل الجديد للشركة تصل المركبة إلى مدى 235 كم بالكهرباء فقط، ويبلغ مداها الإجمالي 1,226 كم، مع نظام دفع رباعي ثنائي المحرك بقوة 350 كيلوواط، وعزم دوران 740 نيوتن متر، وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.5 ثانية.



واستكمل يتيح نظام REEV للسيارة الاعتماد على ثلاثة مصادر للطاقة البطارية الكهربائية ونظام الهايبرد الذكي والوقود التقليدي (البنزين).



هذه التقنية تمنح السائق حرية كاملة في اختيار نمط القيادة الأنسب، وتضمن أداءً مستدامًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، مع المحافظة على قوة الأداء التي تميز سيارات ROX. كما يضمن نظام إدارة حرارة الصحراء أداء متطور حتى في الظروف القاسية.



وقال إن ADAMAS ليست مجرد سيارة، بل تعبير عن أسلوب حياة متكامل يجمع بين الحرية، القوة، والتكنولوجيا ففي الداخل صممت بأعلى معايير الفخامة، تدمج مقصورة القيادة الذكية ROX OS، المدعومة بشريحة Qualcomm 8155، التحكم الصوتي باللغة العربية، والتفاعل متعدد الشاشات، ونظام تطبيقات عالمي.



وأشار إلى أن على الرغم من كون الشركة حديثة النشأة فلقد تمكنت من أن تصبح بين الثلاثة العلامات الاساسية عالمياً في فئة سيارات الدفع الرباعي واستكمل٬ أنه في فترة قصيرة جداً لم تتجاوز عاماً ونصف منذ دخول الشركة إلى السوق الإماراتي حققت مبيعات استثنائية فاقت كل التوقعات وأشار إلى أن سوق السيارات في دولة الإمارات متطورجداً ويقدر الجودة والقيمة.







والشركة تركز على فئة سيارات الدفع الرباعي لأنها تؤمن بأنها تمثل أسلوب الحياة العصري في المنطقة وقال "نهدف الى بناء شراكة استراتيجية طويلة المدى مع دولة الإمارات كونها بيئة مثالية تجمع بين الحداثة والابتكار والاستدامة وهي القيم التي تمثل جوهر علامتنا ونحن سعداء بأن تكون أبوظبي انطلاقتنا للتوسع الإقليمي والدولي وتضع معايير جديدة للتعاون الصناعي العالمي".





