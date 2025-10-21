«غرفة أبوظبي»: 42.2% نمو العضويات الجديدة بقطاع الأغذية خلال بالنصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)



يشهد قطاع الأغذية والمشروبات في أبوظبي نمواً قياسياً يعكس مكانة الإمارة كوجهة إقليمية رائدة في صناعة الغذاء، حيث أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع عدد العضويات النشطة في القطاع إلى 24,594 عضوية حتى سبتمبر 2025، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين وازدهار بيئة الأعمال في الإمارة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الغرفة أن القطاع الغذائي في الإمارة أصبح أكثر جذباً للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة، إذ شهد النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 42.2% في عدد العضويات الجديدة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث انضمت أكثر من 570 شركة جديدة إلى عضويات الغرفة خلال ستة أشهر.

ويتزامن هذا الإعلان مع مشاركة الغرفة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، حيث تهدف الغرفة من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد.

وأظهرت الإحصائيات أن معدل النمو السنوي المركّب (CAGR) بين عامي 2019 و2024 بلغ نحو 23.8% ما يدل على استدامة التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل مباشر في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد.

وأوضحت غرفة أبوظبي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكّل 98% من إجمالي المؤسسات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الفئة في دعم الابتكار والنمو المستدام.

وأشار التقرير إلى دور العين، التي تُعد مركزاً زراعياً رئيسياً داخل إمارة أبوظبي، بفضل إرثها الزراعي التاريخي وموقعها كمحور أساسي في إنتاج وتوزيع الأغذية على مستوى الدولة.

وأظهرت بيانات الغرفة أن 94% من أعضاء القطاع ينتمون إلى الأنشطة التجارية، فيما تمثل الأنشطة الأخرى 6%.

ويتركّز النشاط التجاري في قطاعات البقالة 8% والمنتجات الطازجة 8%، والحلويات 7%، بينما تمثل تجارة الأسماك، والشوكولاتة، والمكملات الغذائية، والمواد الغذائية المعلبة نسباً متفاوتة بين 3 و4%، بما يعكس تنوعاً واسعاً في سلاسل الإمداد والتوزيع الغذائي.

أما في مجال الإقامة والخدمات الغذائية، فتأتي المقاهي والكافيتيريات في المرتبة الأولى بنسبة 23% من الأنشطة، تليها المطاعم بنسبة 18%، ثم محال المشروبات الساخنة والباردة بنسبة 16%، ومحال الحلويات والمخابز بنسبة 14%، ما يبرز تطور قطاع الضيافة الغذائي في الإمارة وتنوع خياراته الاستهلاكية.

وفي جانب التصنيع، يتصدر نشاط إعداد المخبوزات ومنتجات الخبز بنسبة 31%، تليه المخابز الآلية 14% وتصنيع السمن الحيواني والمياه المعبأة والألبان ومشتقاتها بنسب تراوحت بين 13% و14%، ما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو الإنتاج المحلي المستدام.

وقال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب: «يُعد قطاع الأغذية والمشروبات أحد الركائز الأساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، لما له من دور مباشر في تحقيق الأمن الغذائي ودعم التنويع الاقتصادي. وتفخر غرفة أبوظبي بجهودها المتواصلة في تمكين الشركات الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي، وتوفير بيئة أعمال محفّزة تشجع الابتكار والاستثمار، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف: تأتي مشاركة الغرفة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025 تجسيداً لالتزامنا بدعم نمو هذا القطاع الاستراتيجي وتعزيز شراكاته الإقليمية والعالمية. فالمعرض يشكّل منصة مثالية لتبادل المعرفة وعرض الابتكارات في التقنيات الزراعية وسلاسل الإمداد، ويفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين المحليين والدوليين لبحث فرص التعاون والاستثمار في صناعة الغذاء المستقبلية».

وأكدت الغرفة أن تنامي عضويات قطاع الأغذية والمشروبات يعكس الثقة الكبيرة في اقتصاد الإمارة ونجاح استراتيجياتها التنموية الرامية إلى بناء منظومة غذائية مرنة ومستدامة. كما يجسّد هذا النمو الدور المتصاعد للقطاع الخاص الإماراتي، وتوجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر كفاءة واعتماداً على المعرفة والابتكار.



