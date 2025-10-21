فلاي دبي تُوقّع سبع اتفاقيات شراكة جديدة

أعلنت «فلاي دبي»، اليوم، توقيعها سبع اتفاقيات شراكة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد شركاء الناقلة إلى أكثر من 40 شركة طيران.

وتتيح الاتفاقيات الاستراتيجية لعملاء «فلاي دبي» الوصول إلى أكثر من 30 وجهة في أوروبا عبر كل من الخطوط الجوية الإيجية الناقلة الرئيسية في اليونان، والناقلة الوطنية الإيطالية «ايتا»، وتتيح للمسافرين منهم إلى الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا رحلات ربط أوسع إلى أكثر من 90 وجهة مع خطوط ميانمار الجوية الدولية، وشركات الطيران الصينية، مثل الخطوط الجوية الصينية، والخطوط الجوية الصينية الشرقية، وخطوط هاينان الجوية، وخطوط سيتشوان الجوية. ونمت شبكة فلاي دبي، خلال السنوات الماضية، لتغطي أكثر من 135 وجهة، ما يتيح الوصول إلى أكثر من 300 وجهة من خلال شركائها في اتفاقيات الشراكة والرمز المشترك. وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لـ «فلاي دبي»، إنّ الناقلة ملتزمة منذ انطلاقتها عام 2009 بتعزيز الروابط الجوية وتسهيل حركة التجارة والسياحة، إذ تضيف اليوم سبعة شركاء جدد في اتفاقيات الشراكة، عبر اتفاقيات ستوفر للمسافرين مزيداً من المرونة والخيارات عند التخطيط لسفرهم، ما يوفر لهم إمكانية الوصول إلى شبكات وجهات الشركاء عبر الأسواق الرئيسية في آسيا وأوروبا، وتمكّن المزيد من المسافرين من الوصول إلى دبي كوجهة عالمية للسياحة والأعمال ومركز دولي للطيران.