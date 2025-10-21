الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

راشد بن حميد يعتمد الخريطة الاستراتيجية لمؤسسة «عقار»

راشد بن حميد يعتمد الخريطة الاستراتيجية لمؤسسة «عقار»
21 أكتوبر 2025 19:17

 
عجمان (وام)

اعتمد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان «عقار»، الخريطة الاستراتيجية للمؤسسة للفترة 2025-2030، وذلك بحضور الشيخ حميد بن عمار النعيمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ووليد الهاشمي، ومحمد الشامسي، وغالب جابر، أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب خالد الحوسني، المدير التنفيذي لمؤسسة عقارات عجمان «عقار»، ونائبه المهندس زكريا الكمالي، ومديري إدارات المؤسسة.
وتجسد الخريطة الاستراتيجية الجديدة تطلعات «عقار» نحو مستقبل عقاري حضري تزدهر فيه الحياة، من خلال بناء مجتمعات نابضة بالحياة، وتقديم حلول مبتكرة تعزز البيئة الاستثمارية المستدامة في القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030 التي ترسم ملامح التنمية المتوازنة للإمارة في مختلف المجالات.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن إطلاق الخريطة الاستراتيجية يمثل محطة جديدة في مسيرة التطوير المؤسسي لعقار، قائلاً إن خريطة الطريق الجديدة تضعنا أمام مسؤولية وطنية لمواكبة التحولات التنموية في عجمان، وترسيخ دور المؤسسة في دعم التوجهات الاستراتيجية لرؤية عجمان 2030، من خلال بناء بيئة عقارية مستدامة تعزز جودة الحياة، وتجذب الاستثمارات، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً مؤسسياً تشاركياً يقوده الإبداع والابتكار، ويستند إلى الكفاءة والنتائج، مؤكداً ثقته بقدرات فرق العمل في عقار على تحويل الأهداف إلى إنجازات واقعية تعكس روح الريادة في القطاع العقاري الحكومي.
وتستند الخريطة إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: تطوير عقارات مستدامة تعزز المناخ الاستثماري عبر تنويع المشاريع العقارية وتطبيق معايير بيئية عالمية، إلى جانب تعزيز الابتكار والرشاقة المؤسسية، من خلال تمكين الكفاءات وتبني الخدمات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استدامة النمو المالي وإدارة الأصول.
كما تتكامل هذه المحاور مع موجهات رؤية عجمان 2030، الهادفة إلى خلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدعم النمو الاقتصادي، وخلق بيئة حضرية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة، وتحقيق الريادة الحكومية من خلال المرونة والابتكار والكفاءة، والتركيز على النتائج.
وفي ختام اللقاء، دعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي جميع الموظفين ومديري الإدارات إلى مضاعفة الجهود بروح الفريق الواحد، لتحقيق مستهدفات هذه الخريطة الطموحة.

راشد بن حميد النعيمي
