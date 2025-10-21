الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

‏ «شوري» و«الموانئ والجمارك» تطلقان أول خدمة تأمين بحري رقمي بالكامل

‏ «شوري» و«الموانئ والجمارك» تطلقان أول خدمة تأمين بحري رقمي بالكامل
21 أكتوبر 2025 19:18

 
دبي (الاتحاد)

أعلنت «شوري»، التابعة لشركة «First.tech»، والمنصة الرائدة للتأمين الرقمي في دولة الإمارات، إبرام شراكة استراتيجية مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC)، لإطلاق أول خدمة تأمين بحري رقمية بالكامل، مدمجة مباشرة في تطبيق «Smart DMA» التابع لسلطة دبي البحرية.
وتتيح هذه الشراكة لمالكي السفن في دبي، إمكانية مقارنة وثائق التأمين البحري وشرائها بسهولة تامة عبر «الإنترنت»، من دون الحاجة إلى زيارة المراسي، أو التوجه إلى فروع شركات التأمين، أو التعامل مع أي معاملات ورقية تقليدية، وبفضل هذا التكامل النوعي، يمكن للمستخدمين إتمام جميع مراحل التأمين، من طلب عرض السعر إلى إصدار الوثيقة بشكل فوري، عبر خطوات بسيطة لا تتعدى بضع نقرات على الأزرار، ما يوفر تجربة رقمية سلسة وسريعة.
ويُعد تطبيق «Smart DMA» المنصة الرسمية المعتمدة لتسجيل وترخيص السفن في دبي، وقد أصبح اليوم يوفّر للمستخدمين إمكانية الحصول على خدمات التأمين البحري، سواء أكانت للتأمين ضد الغير أو للتأمين الشامل، لجميع أنواع السفن، وفي أي وقت ومن أي مكان.
وتشكّل هذه الخدمة نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال الخدمات البحرية بالإمارة، ما يعكس التزام دبي بتعزيز التحول الرقمي، انسجاماً مع رؤيتها الطموحة واستراتيجيتها نحو بناء مدينة ذكية متكاملة.
وفي هذا الصدد، قال عون الصمادي، الرئيس التنفيذي لشركة «شوري» في الإمارات: «تشكّل شراكتنا مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، محطة محورية في مسيرة (شوري) نحو رقمنة خدمات التأمين، إذا يتيح التكامل مع منصة (Smart DMA)، لمالكي القوارب، إصدار وثائق التأمين فوراً، من دون حاجة إلى أي معاملات ورقية، أو زيارة مكاتب التأمين، ما يدعم رؤية دبي نحو خدمات رقمية أكثر ذكاء وسرعة وتكاملاً».

مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي
