اقتصاد

دبي تستضيف النسخة الثانية من قمة التكنولوجيا المالية والابتكار

مصر: إطلاق صندوق جديد لدعم التكنولوجيا المالية والابتكار
21 أكتوبر 2025 19:28


دبي (الاتحاد)
 تنطلق بعد غدٍ الخميس 23 أكتوبر الجاري، في دبي، فعاليات النسخة الثانية من «قمّة التكنولوجيا المالية والابتكار»، التي تنظمها موارد للتمويل، برعاية مركز الابتكار في «مركز دبي المالي العالمي»، و«ماستركارد»، و«شركة الخدمات المالية العربية».

وتشهد القمة في دورتها الثانية مشاركة كبيرة من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية وشركات الخدمات المالية، لمناقشة واستعراض الحلول المبتكرة في سوق المدفوعات والإقراض والتمويل المُدمج، بما فيها المنصات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وأدوات التمويل المفتوحة، وتجارب الدفع المتطورة، والكثير من الخدمات في ذات القطاع.

وتجمع القمة قادة القطاع المالي والتقني، ونخبة من القادة المصرفيين، ورواد التكنولوجيا، والرؤساء التنفيذيين، والخبراء تحت سقف واحد، في إطار دعمهم المستمر لأجندة التقنيات المالية المبتكرة بهدف تعزيز الشمول المالي وتطوير القطاع المصرفي، وتعمل هذه التقنيات على تحسين الخدمات المالية، وخفض تكاليفها، وتوفير الوصول إليها لفئات أوسع من المجتمع، كما يشجع الابتكار في هذا المجال النمو الاقتصادي وريادة الأعمال في القطاع المالي.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ«موارد للتمويل، تُعد هذه القمة واحدة من أكبر الملتقيات التقنية المالية في المنطقة، حيث يُسلط الضوء على محتوى متخصص للتقنية المالية في العالم، كما تطرح النسخة الثانية من «قمّة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار» للعام 2025 خدماتٍ جديدة، وابتكارات فائقة الفاعلية، كما يتم توقيع الاتفاقيات والشراكات على هامش القمة، الأمر الذي يجعله منافساً بارزاً لأفضل مؤتمرات التقنية المالية في العالم.

التكنولوجيا المالية
