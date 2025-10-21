المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال ينعقد ديسمبر المقبل



دبي(الاتحاد)

ينظّم مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومؤسسة روسكونغرس ومجموعة ماراثون للاستثمار، المنتدى الأول للأعمال بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بدبي في 10 ديسمبر 2025.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم فإن المنتدى الذي يُخطّط ليكون حدثاً سنوياً يشكل محوراً رئيساً في جدول الأعمال الاقتصادي لروسيا ودولة الإمارات. وسيشارك في المنتدى ممثّلون عن الشركات الروسية والإماراتية، وصناديق الاستثمار، والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا، ومشغّلو الخدمات اللوجستية.

وتشمل القطاعات الرئيسة المشاركة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والمجمّع الزراعي الصناعي، وصناعة السلع الاستهلاكية، وتجارة التجزئة، وقطاع الضيافة، وتقنية المعلومات، والصناعات التقنية المتقدّمة.ويُقام المنتدى في إطار الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية المشتركة الروسية الإماراتية للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني، الذي سيُعقد أيضاً في 10 ديسمبر في دبي.

وتركّز اللجنة الحكومية المشتركة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتطوير التعاون التقني. ويعكس برنامج المنتدى أبرز مجالات التعاون بين روسيا ودولة الإمارات، بدءاً من الاستثمار والتكنولوجيا ووصولاً إلى التجارة والخدمات اللوجستية.

وقال ألكسندر فينوكوروف، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، إن التعاون التجاري بين روسيا ودولة الإمارات يشهد نقلة نوية، إذ نلحظ ازدياداً كبيراً في اهتمام الشركات من كلا البلدين بالمشروعات المشتركة، من التعاون التكنولوجي إلى إنشاء التجمعات الصناعية.

من جانبه، قال أنطون كوبياكوف، مستشار رئيس الاتحاد الروسي، إن التعاون بين روسيا ودولة الإمارات ينمو بوتيرة ثابتة، إذ يشهد التبادل التجاري ازدهاراً ملحوظاً، وتُفتتح مشاريع استثمارية في قطاعات الصناعة والبنية التحتية للنقل، ما يوفّر فرصاً جديدة للأعمال في كلا البلدين.