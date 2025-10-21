الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

أبوظبي تحتضن الإطلاق العالمي لسيارة «روكس آدامز»

خلال إطلاق السيارة الجديدة (من المصدر)
22 أكتوبر 2025 02:30

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «روكس موتور-ROX Motor» الإطلاق العالمي الرسمي لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «ROX ADAMAS» من أبوظبي، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة العلامة التجارية العالمية، وتجسد عمق التعاون بين الصين ودولة الإمارات في تطوير جيل جديد من حلول التنقل المتقدمة. وتم الكشف عن السيارة الجديدة بالتزامن مع افتتاح مختبر«Borouge-ROX» المشترك للمواد المبتكرة للسيارات، الذي يهدف إلى تسريع الابتكار والتطوير المشترك للمواد المتخصصة المستخدمة في سيارات «ROX»، بما يعزز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار وعاصمة عالمية لتطبيقات التنقل المدني المتقدمة والمستدامة.

