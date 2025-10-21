الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تطلق محفزات استثمارية

دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تطلق محفزات استثمارية
22 أكتوبر 2025 02:30

دبي (وام)

أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بناء على قرار المجلس التنفيذي رقم 68 لسنة 2025 الصادر عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، محفزات استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار في المنشآت الفندقية الجديدة في مناطق النمو المرتفع في دبي لمواكبة التزايد المستمر في أعداد الزوار الدوليين. 
 وتنصّ المبادرة التي تأتي ضمن مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي في دبي، على إعادة 100% من رسم بلدية دبي على مبيعات الغرف ودرهم السياحة للمنشآت الفندقية التي تم ترخيصها بعد صدور القرار المشار إليه، وذلك لمدة مدة عامين من تاريخ افتتاحها والبدء باستقبال النزلاء. وتهدف المبادرة إلى تلبية الطلب المتزايد على المنشآت الفندقية في مناطق تشهد نمواً كبيراً تشمل كلاً من: دبي الجنوب، ونخلة جبل علي، ودبي باركس، وجزر دبي، وذلك في ظل استمرار تنفيذ مشاريع نوعية تهدف إلى تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

