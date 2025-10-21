8.45 مليار درهم زيادة في القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



دعمت ارتفاعات الأسهم القيادية، لاسيما في قطاع البنوك، أداء أسواق الأسهم المحلية، أمس، لتبلغ مكاسب القيمة السوقية نحو 8.45 مليار درهم، موزعة بواقع 3.9 مليار درهم لسوق أبوظبي، ونحو 4.57 مليار درهم لسوق دبي المالي، وتمكنت مؤشرات الأسواق من الإغلاق في المنطقة الخضراء، تزامناً مع تداولات بقيمة إجمالية 1.66 مليار درهم، بعد تداول 422 مليون سهم خلال 30 ألفاً و426 صفقة، وعكست تداولات، أمس، بدء عمليات تجميع لعدد من الأسهم النشطة التي يتوقع المحللون أن تسجل نمواً في صافي أرباحها عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في ظل بدء موسم الإفصاح عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الحالي.



سوق أبوظبي

بحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق، خلال جلسة تداول، أمس، بمقدار 22.62 نقطة، وبنسبة 0.22% عند مستوى 10120.73 نقطة، وجاء ارتفاع المؤشر بعد صعود أسهم 42 شركة، مقابل تراجع أسهم 33 شركة، وثبات أسهم 48 شركة، وبلغت قيمة التداولات 1.256 مليار درهم، شملت ما يزيد على 303.88 مليون سهم عبر 18952 صفقة.

وتصدر سهم «أدنوك للحفر» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 199.52 مليون درهم، وتلاه سهم «مصرف الشارقة الإسلامي» بقيمة 152.33 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 128.98 مليون درهم. وجاء سهم «مصرف الشارقة الإسلامي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 54.39 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بتداول 38.9 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 36.3 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة «أدنوك للحفر» بنسبة 2.11% إلى 5.8 درهم، «أدنوك للغاز» بنسبة 0.28% ليغلق عند 3.55 درهم، و«بنك أم القيوين الوطني» بنسبة 7.2% ليسجل 2.9 درهم، كما ارتفعت أسهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.6% إلى 16.4 درهم، وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 2.3% إلى 15.18 درهم، وارتفع مصرف أبوظبي الإسلامي 0.3% إلى 22.18 درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 466.67 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 366.45 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار نحو 113.53 مليون درهم محصلة «شراء». وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية عن تعاملات الشراء حيث جاوزت المليار درهم.

وزادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي بنحو 3.9 مليار درهم، لتصل إلى 3.127 تريليون درهم.



سوق دبي

أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس على ارتفاع، بمقدار 21 نقطة، وبنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوى 5975.8 نقطة بعد ارتفاع أسهم 19 شركة، مقابل انخفاض أسهم 24 شركة، وثبات أسهم 8 شركات، وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 404.59 مليون درهم، بعد التعامل على 118.15 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11474 صفقة.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.87% إلى 2.95 درهم، و«تاكسي دبي» بنسبة 2.61% ليغلق السهم عند 2.75 درهم، و«طلبات» الذي تصدر قائمة أكثر الأسهم نشاطاً من حيث الكمية ليرتفع بنسبة 2.51% ليغلق عند 0.979 درهم. وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 194.93 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 201.91 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي استثمار الأجانب 6.98 مليون درهم محصلة «بيع».