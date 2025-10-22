16 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» خلال 9 أشهر بنمو 24%



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن تحقيق صافي أرباح قياسي للمجموعة بلغ 16.02 مليار درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بنمو نسبته 24% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 26% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 19.25 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 20%، متجاوزاً بذلك الهدف الذي حدّده البنك على المدى المتوسط.

وجاءت نتائج البنك خلال هذه الفترة مدفوعة بالأداء عبر مختلف القطاعات، ما ساهم في تحقيق نمو مزدوج الرقم في جميع قطاعات الأعمال، بفضل الزخم القوي في نشاط العملاء، وتوسّع مصادر الإيرادات، وتنامي المساهمات من التبادل التجاري عبر الممرات الاقتصادية الإستراتيجية.

وسجّلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 27.65 مليار درهم، مدفوعة بزخم مستمر من نموّ قاعدة العملاء في الأسواق العالمية، والخدمات المصرفية للمعاملات، وإدارة الثروات خلال الأشهر التسعة الأولى.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2% ليبلغ 14.96 مليار درهم، بدعم من النمو القوي في حجم الأعمال، في حين قفزت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 37% لتصل إلى 12.7 مليار درهم، مساهمة بنسبة 46% من إجمالي إيرادات المجموعة، مدعومة بنمو الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 23% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية والاستثمارات بنسبة 45% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ونمت القروض والسلفيات بنسبة 13% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 596 مليار درهم، مع زخم ملحوظ في التمويل المرتبط بأنشطة التجارة عبر الممرات الاقتصادية، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 848 مليار درهم.

ووصل إجمالي الموجودات إلى 1.38 تريليون درهم، بزيادة نسبتها 14% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وبلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 13.7%، ونسبة تغطية السيولة 158%، حتى نهاية سبتمبر 2025.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن نتائج البنك تعكس الزّخم القوي الذي رافق أداءنا طوال العام، وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة نسبة 20%، تماشياً مع الهدف الذي حدده البنك على المدى المتوسط، وواصل البنك، عبر كافة قطاعات الأعمال، تنفيذ أولوياته الإستراتيجية المتمثلة في توطيد علاقاته مع العملاء وتنويع مصادر الإيرادات وتوظيف رأس المال بكفاءة لدعم النمو المستدام وتحقيق عوائد مجزية.

وأضافت أن البنك وسّع حضوره الدولي بهدف ترسيخ مكانته كشريك مصرفي موثوق في مجالات التجارة والاستثمار على المستوى العالمي، ومع تقدمه في خطط التوسع الاستراتيجي في أوروبا وتركيا ونيجيريا، وافتتاح فرع جديد في الهند، يؤكد البنك دوره الريادي كحلقة وصل بين الأسواق الرئيسية في العالم.

وأوضحت الرستماني أن بنك أبوظبي الأول يمضي قُدماً في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، محققاً تأثيراً ملموساً في الإنتاجية عبر مختلف قطاعات المجموعة.

من جهته أشار لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية في مجموعة بنك أبوظبي الأول، إلى نتائج الربع الثالث من العام الجاري، إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 21%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 5.39 مليار درهم، مضيفاً أن جميع قطاعات الأعمال حققت نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات.