5.1 مليون مسافر عبر مطار الشارقة خلال الربع الثالث بنمو 16.7%

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مطار الشارقة عن تسجيل أداء تشغيلي مرتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025، أظهر استمرار النمو في حركة الطيران والسفر والشحن الجوي، إذ ارتفع إجمالي عدد المسافرين إلى 5.127 مليون مسافر، مقارنةً بـ 4.39 مليون خلال الفترة نفسها للعام 2024، لتبلغ نسبة النمو 16.7%، ما يؤكد مكانة المطار كوجهة رئيسية على المستويين المحلي والدولي، في حين بلغ عدد الرحلات الجوية المجدولة وغير المجدولة 30737 رحلةً، مقابل 27758 رحلةً خلال الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة قدرها 10.7%.

وعلى صعيد الشحن، واصل المطار أداءه الإيجابي، حيث بلغت كميات الشحن الجوي التي تمت مناولتها عبر مطار الشارقة 48,073 طناً، مقارنةً بـ 46,284 طناً خلال الفترة نفسها من العام 2024، بارتفاعٍ نسبته 3.9%، كما حقق الشحن البحري- الجوي، نمواً لافتاً مسجلاً 4,296 طناً، مقابل 3,236 طناً خلال العام الماضي، بنسبة زيادة وصلت إلى 32.8%.

وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن النتائج الإيجابية التي حققها المطار خلال الربع الثالث من العام الجاري تعكس النمو المتواصل في مختلف عملياته التشغيلية، ما يُعزز الدور الحيوي الذي يؤديه في دعم قطاع الطيران، بما يواكب خطط النمو المستقبلية لإمارة الشارقة، ويؤكد مكانته كوجهة مفضلة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن هذا الأداء المتميز ثمرة رؤية متكاملة تُركّز على الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتوسيع الطاقة الاستيعابية، إلى جانب تطبيق التحول الرقمي والابتكار التقني لضمان كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المسافرين، مشيراً إلى مواصلة تنفيذ الخطط والمشروعات التطويرية التي تُسهم في ترسيخ مكانة مطار الشارقة كمحور رئيسي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية.

ويواصل مطار الشارقة تنفيذ استراتيجيته الطموحة الهادفة في هذا الإطار، إلى تعزيز حركة النقل الجوي وزيادة أعداد المسافرين، من خلال تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات وتوسيع شبكة الوجهات لتلبية احتياجات مختلف الأسواق العالمية، كما يولي اهتماماً خاصاً بتطوير خدمات الشحن الجوي والبحري- الجوي وتحسين مرافق المناولة، إلى جانب دعم حركة الترانزيت، بما يُسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الربط بين الوجهات.

ويعمل المطار أيضاً على الارتقاء بتجربة السفر عبر تبنّي حلول رقمية مبتكرة تجمع بين الراحة والانسيابية، وتطوير منظومة خدمات متكاملة تواكب تطلعات المسافرين وشركات الطيران.