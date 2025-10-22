الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة دبي» تنظِّم 294 اجتماعاً ثنائياً لشركات محلية في جورجيا

«غرفة دبي» تنظِّم 294 اجتماعاً ثنائياً لشركات محلية في جورجيا
22 أكتوبر 2025 14:41

 

دبي (الاتحاد)
نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 294 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات من دبي ونظيراتها في العاصمة الجورجية تبليسي، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من جورجيا وأرمينيا في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، والتي تهدف من خلالها الغرفة إلى تحفيز توسع الشركات العاملة في الإمارة نحو الأسواق العالمية الواعدة.
وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى جورجيا ممثلون عن 15 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصّصة في مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل السيارات، ومواد البناء والإنشاءات، والطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية والأدوية، والهندسة الصناعية، والمواد الكيميائية، والشحن والخدمات اللوجستية.
ونظّمت الغرفة، خلال البعثة، منتدى «مزاولة الأعمال مع جورجيا» في العاصمة الجورجية تبليسي، بدعم من سفارة دولة الإمارات في جورجيا، وغرفة تجارة وصناعة جورجيا، وسفارة جورجيا في دولة الإمارات، ووكالة ترويج الاستثمار الجورجية «إنفست إن جورجيا»، وجمعية الأعمال في جورجيا، بالإضافة إلى مجلس الأعمال الجورجي.
وشهد المنتدى كلمة لسالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، بالإضافة إلى كلمات ألقاها كل من أحمد إبراهيم أحمد طاهر النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جورجيا، وجورج جانجغافا، سفير جمهورية جورجيا لدى دولة الإمارات، وجورج بيرتايا، رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا، بالإضافة إلى إيراكلي ناداريشفيلي، نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا.
وشارك في المنتدى 204 من كبار الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال وممثلي الشركات الجورجية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء البعثة التجارية.
وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: تُجسّد البعثة التجارية إلى جورجيا التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات التجارية الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات العاملة في دبي، حيث ستساهم فعاليات البعثة في تمهيد الطريق لبناء علاقات تعاون مثمرة للأعمال وتعزز نمو التجارة الثنائية غير النفطية.
وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وجورجيا قد بلغت 2.8 مليار درهم خلال العام 2024، مسجِّلة نمواً بنسبة 58.5% على أساس سنوي، فيما بلغ عدد الشركات الجورجية النشطة المسجَّلة في عضوية غرفة تجارة دبي 114 شركة بنهاية شهر يونيو من العام الجاري.
وقدّمت غرفة تجارة دبي خلال المنتدى عرضاً تعريفياً موسّعاً سلّط الضوء على المشهد الاقتصادي المتنوع في إمارة دبي.
وشهد المنتدى أيضاً عرضاً تعريفياً لوكالة ترويج الاستثمار الجورجية «إنفست إن جورجيا»، وتم خلالها تسليط الضوء على المقومات الاستثمارية الرائدة التي تتمتع بها جورجيا.
وحدّدت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى جورجيا، بما في ذلك الإلكترونيات، وقطع الغيار، والأحجار الكريمة، والمعادن، والمركبات، وقطع الغيار، والآلات، والتبغ. أما أبرز قطاعات الاستثمار المتاحة لشركات دبي في جورجيا، فتتمثل في النقل والتخزين، والسياحة، والأغذية والمشروبات، والسيراميك والزجاج، ومنتجات البلاستيك، بالإضافة إلى العقارات.

أخبار ذات صلة
«غرف دبي» تسلّط الضوء على أهمية التحوّل الرقمي في توسيع آفاق الأعمال
«غرفة دبي» تنظم «منتدى مسؤولية الأعمال»
غرفة دبي
آخر الأخبار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
اليوم 14:17
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
الرياضة
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©