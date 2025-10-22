«غرفة عجمان» تبحث تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري مع أنغولا



عجمان (الاتحاد)

بحث المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وإيزابيل باولا دوكاسترو القنصل العام لجمهورية أنغولا في دبي والإمارات الشمالية، سُبل التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات المتبادلة وفرص تنمية حجم التجارة البينية.

وأشاد عبدالله المويجعي بعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي تجمع الإمارات وأنغولا، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر يعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز أواصر التعاون وتوسيع مجالات الشراكة.

وأكد وجود تنوّع كبير في الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك بين إمارة عجمان وجمهورية أنغولا، لاسيما في قطاعات الزراعة، والأغذية، والطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات، بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات ويعزّز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وأوضح المويجعي أن بيانات التجارة بين عجمان وأنغولا تؤكد أهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى مستويات أوسع من التعاون والشراكة.

من جهتها، قدمت فاطمة يعقوب العوضي، رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، شرحاً حول أبرز مقومات القطاع الاقتصادي في الإمارة، وما تتمتع به عجمان من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة تدعم نمو الأعمال، والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية والتعليمية والصحية.

وأوصى الحضور بضرورة تبادل البيانات والإحصائيات، وعقد الملتقيات بمشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين ذوي الاهتمام المشترك، وأهمية تبادل الزيارات للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وتنمية التبادل التجاري.

من جانبها، أكدت إيزابيل باولا دوكاسترو، أهمية فتح قنوات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين عجمان وأنغولا، وتنمية الاستثمارات المتبادلة في ضوء تنوع المقومات الاقتصادية التي تزخر بها جمهورية أنغولا، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه الشراكات في دعم نمو الأعمال للجانبين.

وفي ختام اللقاء تبادل عبدالله المويجعي وإيزابيل باولا دوكاسترو، الهدايا التذكارية.