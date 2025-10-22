‏«Hub71» تُطلق برامج جديدة لتعزيز الابتكار خلال «فعالية الأثر 2025»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن مجموعة من الشراكات والبرامج الجديدة خلال فعالية الأثر 2025 التي أقيمت في أبوظبي خلال يومي 21 و22 من أكتوبر الجاري، تحت شعار «زخمٌ مؤثّر».

وأطلقت «Hub71» خلال الفعالية Initiate، وهو برنامج متكامل من الفكرة إلى المنتج الأول، يهدف إلى تمكين مؤسسي الشركات الناشئة في مراحلهم الأولى من تطوير منتجات قابلة للتطبيق والنمو، ويُنفَّذ البرنامج بالشراكة مع SC Ventures وVentureOne، حيث يُزوِّد المشاركين بخبرات عملية في بناء الشركات، وتصميم النماذج التجارية، والاستعداد لمرحلة التوسّع، ويأتي هذا في إطار منظومة ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم الأساسي اللازم قبل الحصول على التمويل الأولي، مما يجعل من أبوظبي واحدة من الجهات القليلة عالمياً التي تقدم مساراً متكاملاً من الفكرة إلى شركة جاهزة لدخول السوق.

وأعلنت «Hub71» عن توسعة منظومة الذكاء الاصطناعي المتخصّصة Hub71+ AI، بانضمام 15 شريكاً استراتيجياً جديداً إلى شبكتها التي تضمّ 24 جهة من المستثمرين والشركات والهيئات الحكومية، من بينها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وشركة BECO Capital، بصفتهما شريكين رئيسيين، ويأتي هذا دعماً لهدف الإمارة الطموح بالتحوّل إلى أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2027، مما يعزّز مكانتها كمركز عالمي لتطبيق الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت «Hub71» عن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية الجديدة مع مؤسسات رائدة في أبوظبي لدعم التنوّيع الاقتصادي وتوسيع الوصول إلى التمويل والمشاريع التجريبية في مختلف القطاعات، إذ وقّعت اتفاقية مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لإدماج برنامج Anjal Z ضمن برنامج Access، ما يتيح لها خمسة مقاعد في المجموعة 19، وتمويلاً تجريبياً بقيمة 3 ملايين درهم للشركات الناشئة التي تطوّر حلولاً مبتكرة تُعنى بمرحلة الطفولة المبكرة من قِبل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

وتقدّم الاتفاقية كذلك باقة دعم شاملة تشمل حوافز بقيمة 500 ألف درهم، وفرصة الوصول إلى شبكة Hub71 وشبكة المستثمرين وشركاء سوق المواهب في أبوظبي، بما يُعزّز فرصها التجارية، ويؤهلها للتوسع السريع انطلاقًا من العاصمة الإماراتية. وفي شراكة مع منصّة «نموّ» التابعة لسوق أبوظبي العالمي، أصبح بإمكان الشركات الناشئة الوصول بسهولة إلى رأس المال العامل عبر مبادرة تمويل المشتريات، التي تهدف إلى تعزيز السيولة وتسريع نموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وأكد أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ «Hub71»، أن منظومة الابتكار في أبوظبي تتسم بالتعاون والرؤية المشتركة، وتعكس المبادرات التي تم إطلاقها خلال الفعالية مدى التقدم في خلق فرص نمو لروّاد الأعمال، وتعزيز دور أبوظبي كمركز لانطلاق الشركات الناشئة، منوهاً إلى مواصلتهم لبناء منظومة متكاملة تحتضن الابتكار وتضمن استدامته، واستقبلت ثماني شركات ناشئة رائدة في مجال الويب 3 من هونج كونج، ضمن برنامج الاندماج المشترك بين Hub71 وهونج كونج، مما يعزّز مكانة أبوظبي كبوابة رئيسية للشركات العالمية الطموحة إلى التوسّع في أسواق الشرق الأوسط.

