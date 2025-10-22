الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إندماج استراتيجي بين «مرجان» «ووراك للضيافة القابضة»

إندماج استراتيجي بين «مرجان» «ووراك للضيافة القابضة»
22 أكتوبر 2025 18:16

رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت شركة مرجان، المطور الرئيس لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وراك للضيافة القابضة، التي تدير مجموعة متنوعة من أصول الفنادق والضيافة والترفيه في إمارة رأس الخيمة، عن اندماج استراتيجي لتأسيس كيان موحد يعمل تحت مظلة مرجان.
ويجمع هذا الاندماج بين الخبرات العالمية في قطاع الضيافة والرؤى الطموحة لتطوير الأراضي، لتشكيل مؤسسة ديناميكية جاهزة للمستقبل. 
وستقوم شركة مرجان بدمج عمليات تطوير العقارات، وأعمال الضيافة، وتجارب الحياة العصرية تحت مظلة واحدة. واستلهاماً من رؤية رأس الخيمة 2030، ستقود مرجان، بصفتها واحدة ضمن أكبر شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، مسيرة نمو رأس الخيمة لتعزز دورها كمركزٍ عالميٍ للعيش والاستثمار. 

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر

وقال الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مرجان: «تلتزم رأس الخيمة برؤيتها الرامية إلى دفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة، مع الاحتفاء بتاريخها العريق، والحفاظ على إرثها، وصون هويتها»، مشيرا إلى أن رؤية رأس الخيمة 2030 حدّدت طموح الإمارة لتكون رائدة في المنطقة من حيث جودة الحياة، ومكاناً تزدهر فيه الفرص. وأضاف رئيس مجلس إدارة مرجان: أنه انطلاقاً من رؤية رأس الخيمة للتنمية المستدامة، سيُسهم هذا الاندماج في خلق فرص وظيفية متميزة للمواطنين، وتطوير القدرات الوطنية، وتعزيز مكانتنا كمركز للفرص والابتكار. وقد تم قرار الدمج بين الجهتين على أسس راسخة لبدء فصل جديد من التقدم والنجاح، مما يُمكننا من تطوير وجهات رائدة ونموذجية متجذّرة في هوية رأس الخيمة الفريدة مع الاستعداد في ظل جهودنا المشتركة، الاستعداد التام لبناء مجمعات نابضة بالحياة تُجسّد رؤية الإمارة الطموحة للازدهار المستدام.
من جانبه قال عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: تقود مرجان عملية تطوير رأس الخيمة ووضع المخططات الرئيسية لتحويلها إلى مدينة ذكية وأصيلة ومترابطة في المستقبل، ووجهة مليئة بالحياة يجد فيها الأفراد والشركات والمجتمعات فرصاً للنمو والازدهار، وستُرسّخ مرجان مكانة رأس الخيمة كمركز عالمي للحياة العصرية والاستثمار في المستقبل.بعد الإطلاق الناجح لوجهة شاطئ مرجان، المخطط الرئيسي المتعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية الأكثر تكاملاً في دولة الإمارات، تواصل الإمارة تنفيذ أعمال البنية التحتية ضمن المخطط الرئيسي الذي يمتد على مساحة 85 مليون قدم مربع. 

 

آخر الأخبار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
اليوم 14:17
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
الرياضة
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©