محمد العريان: الإمارات نموذج إقليمي في الاستقرار المالي



الشارقة (الاتحاد)



أكد الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان، المستشار الأول لشركة «أليانز»، وأحد أبرز العقول المالية في العالم، أن دولة الإمارات، تسير في الاتجاه الصحيح؛ بفضل الرؤية الحكيمة والاستثنائية لقيادتها التي جعلت من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة أدوات رئيسية لتمكين المستقبل، مشيداً بقدرة الدولة على خلق بيئة آمنة للحوار والابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان «تخفيف مخاطر الاستثمار في ظل الصدمات العالمية»، جمعت الدكتور العريان والشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، ضمن فعاليات اليوم الأول من «منتدى الشارقة للاستثمار» الذي يعقد ضمن أجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي» 2025، مستقطباً نخبة من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح العريان، أن الإمارات نجحت في تحويل الأزمات إلى فرص اقتصادية حقيقية عبر سياسات تقوم على المرونة والاستباقية، ما جعلها نموذجاً إقليمياً في تعزيز الثقة والاستقرار المالي.

وحول تجربة الشارقة في جذب الاستثمارات، وتعزيز بيئة الأعمال، أشار العريان إلى أن الإمارة تتبنى منهجيات فريدة ساهمت في خلق بيئة تتفاعل فيها جميع المكونات الاقتصادية بشفافية ومرونة، ما أدى إلى تعزيز الثقة بأسواقها المحلية.

وفي تحليله لحركة الأسواق العالمية، أشار العريان إلى أن مكانة الدولار ما زالت قوية، لكنه يفقد بعضاً من نفوذه تدريجياً في نظام مالي متعدد الأقطاب تتوزع فيه المراكز الاقتصادية بين الشرق والغرب.

وتناول العريان التحولات في الاقتصادات الصاعدة، مثل الهند والصين والبرازيل وإندونيسيا، موضحاً أنها تسجل معدلات نمو غير مسبوقة بفضل ديناميكيتها السكانية، وتوسع أسواقها الداخلية، فيما تبرز دولة الإمارات كنموذج متقدم يجمع بين الدخل القومي المرتفع والاستقرار السياسي والمالي، ما يجعلها مصدر ثقة إقليمياً وعالمياً.