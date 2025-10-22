فاهم القاسمي: نمو استثنائي في اقتصاد الشارقة



الشارقة (وام)



أكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، أن الاستمرار في تنظيم المؤتمرات والمنتديات الاستثمارية يأتي منسجماً مع نمو الاقتصاد في إمارة الشارقة التي شهدت نمواً استثنائياً في اقتصادها، حيث تقدر نسبة معدل نمو الناتج المحلي للإمارة لعام 2024 بـ 8.4% ‏ مقارنة بمعدل النمو العالمي 3%، مما يدل على وجود بيئة جاذبة للاستثمارات، ‏بجانب تمتع المستثمرين بجودة الحياة.

وقال، خلال منتدى الشارقة للاستثمار الذي انطلق اليوم، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات ويستمر يومين، إن الاستثمارات الحالية تركز على قطاع العقارات، إلى جانب قطاعات أخرى، كالنقل والتخزين، والتي حققت نمواً بنسبة 10%‏.

وأشار إلى أن إمارة الشارقة بدأت، منذ سنوات عديدة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في خلق بيئة متكاملة من حيث وجود المشاريع السكنية وجودة التعليم، سواء كان في المدارس أو في الجامعات، إلى جانب البنية التحتية الاستثمارية، ومع قرب انطلاق قطار الاتحاد، خلال العام القادم، سيلعب مطار الشارقة دوراً كبيراً في توفير هذه البنية التحتية إلى جانب الموانئ.

ولفت إلى قوة الاستثمارات في المناطق الصناعية وفي القطاع العقاري وفي الشركات الخدمية، سواء كانت الشركات الاستشارية أو المشاريع الأخرى في منطقة الجادة أو مشروع شركة المروان 11«ديستريكت» أو من جانب مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، حيث يبحث المستثمرون دائماً عن الأمان والمردود المناسب، وهو ما يوجد في الإمارة، مشيداً بجهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تطوير المناطق الصناعية بالإمارة، ورفع جودة بنيتها التحتية، ما يعزز من ثقة المستثمرين في الإمارة، واستدامة نموها الاقتصادي.