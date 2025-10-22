الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

صقر بن سعود يفتتح أول منشأة لالتقاط الكربون واستخدامه

صقر بن سعود خلال افتتاح المنشأة (من المصدر)
23 أكتوبر 2025 02:31

رأس الخيمة (وام)

افتتح الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين، منشأة «جالف كرايو»، الأولى من نوعها في دولة الإمارات لالتقاط الكربون واستخدامه (CCU)، والمخصّصة لإنتاج ثاني أكسيد الكربون عالي النقاء من انبعاثات الشركة. وجاء افتتاح المنشأة الجديدة في إطار شراكة استراتيجية بين «سيراميك رأس الخيمة»، إحدى أكبر شركات تصنيع السيراميك في العالم، و«جالف كرايو»، الرائدة في المنطقة في مجال الغازات الصناعية وحلول إزالة الكربون.
وأكد الشيخ صقر بن سعود، أن المشروع يجسّد التزام رأس الخيمة الراسخ بنهج الاستدامة والمسؤولية البيئية، ويعكس الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في بناء اقتصاد متوازن يقوم على الابتكار والتنوّع وحماية الموارد الطبيعية.
وقال الشيخ صقر بن سعود: «يُمثّل افتتاح منشأة (جالف كرايو) نموذجاً رائداً في تحويل الانبعاثات إلى قيمة مضافة».
شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين والخبراء في مجالات الطاقة والصناعة، وقام الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي بقصّ شريط افتتاح المنشأة، ثم تجوّل في أقسامها ومرافقها.

