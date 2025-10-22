الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

%24 نمو الإيرادات الفندقية في أبوظبي خلال 8 أشهر

الإمارات استقبلت العام الماضي 26 مليون سائح دولي (أرشيفية)
23 أكتوبر 2025 02:31

رشا طبيلة (أبوظبي)

تصدرت أبوظبي محلياً نمو الإيرادات الفندقية للغرفة المتاحة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتسجل %24 نمواً في الإيرادات،
و%20.2 في متوسط السعر اليومي، في وقت سجلت الإمارات متوسط %11.9 نمواً بالإيرادات في هذه الفترة، بحسب تقرير شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك».
وأشار التقرير إلى أن متوسط الإشغال الفندقي في الدولة سجل نمواً بنسبة %4 ليحقق %78.5.
أشارت البيانات إلى أن عدد الغرف الفندقية في الدولة يبلغ حالياً 213.928، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الغرف إلى 217.852 غرفة بنهاية 2025، بنمو 3% مقارنة بعدد الغرف في 2024، أي بزيادة 3924 غرفة فندقية جديدة، ومن المتوقع أن يصل إلى 235.674 غرفة في 1184 منشأة فندقية بحلول نهاية 2030، أي بإضافة 21746 غرفة جديدة منذ الآن حتى نهاية 2030.
وسجلت دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نمواً بواقع 10.1% في الإيرادات الفندقية للغرفة المتاحة، في حين سجلت فنادق رأس الخيمة 10% نمواً في الإيرادات..
وسجل قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات أداءً استثنائياً خلال عام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن يحقق قطاع السفر والسياحة في الإمارات عاماً قياسياً آخر في عام 2025، لتصل مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني إلى 267.5 مليار درهم عام 2025، بنمو 4% مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بحسب تقديرات مجلس السياحة والسفر العالمي.
واستقبلت الإمارات العام الماضي 26 مليون سائح دولي، ومن المتوقع أن تستقبل العام الجاري 29 مليون سائح دولي بنمو11.5%، بحسب توقعات بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.
ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو 5% مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي، بحسب بيانات المجلس.

 

