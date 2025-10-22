الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«TRUNK» الصينية تنضم إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»

«TRUNK» الصينية تنضم إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»
22 أكتوبر 2025 22:28


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة التجارة الخارجية انضمام TRUNK، وهي شركة تكنولوجية صينية رائدة في مجال حلول القيادة الذاتية وشبكات الشحن المعززة بالذكاء الاصطناعي، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات.
وبموجب الانضمام ستقوم TRUNK، التي تتخذ من العاصمة الصينية بكين مقراً لها، بتأسيس مقر إقليمي في دولة الإمارات، لتوسيع نطاق حلولها اللوجستية الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. 
تعد شركة TRUNK من أبرز الشركات الواعدة ذات الإمكانات الكبيرة في قطاع التكنولوجيا، إذا تم تصنيفها ضمن فئة «العمالقة الصغار» من قبل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين تقديراً لقدراتها الابتكارية وإمكانياتها التقنية العالية. 
ومن المقرر أن يضم المقر الإقليمي للشركة في دولة الإمارات، الذي تعتزم إطلاقه في عام 2026، أقساماً متخصصة بالمبيعات والتشغيل والصيانة، إلى جانب خطوط لتصنيع أنظمة الشاحنات ذاتية القيادة. 
وتستهدف TRUNK تسليم 2000 شاحنة ذكية مزودة بأنظمتها الداعمة لعملائها في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة. 
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية: إن توسع شركة TRUNK في دولة الإمارات من خلال مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعكس الثقة المتزايدة ببيئة الأعمال المزدهرة في الدولة، والتي تتميز بمرونتها ودعمها للمستثمرين، وتواصل الإمارات استقطاب الشركات العالمية المبتكرة المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة من مختلف أنحاء العالم. 
وأعرب معاليه عن ثقته بأن الخبرات الريادية لشركة TRUNK في مجال القيادة الذاتية ستسهم في تعزيز تطور قطاع الخدمات اللوجستية المتطور في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها دولةً رائدةً في مجالات النقل الذكي والتصنيع المتقدم.
وأكد أن استثمارات الشركة ستدعم جهود الدولة في تطوير قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. 
من جانبه، قال البروفيسور تشانغ تيانلي، الرئيس التنفيذي لشركة TRUNK: إن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات وما توفره من بيئة أعمال داعمة يجعلانها مركزاً مثالياً لعملياتنا في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا في الدولة لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة من خلال تقديم حلولنا الذكية والمستدامة في مجال الشحن. 
وتقدم TRUNK حلولاً متكاملة للقيادة الذاتية في قطاع الشاحنات الثقيلة، وتشمل خدماتها العملاء في مجالات الموانئ والتعدين والخدمات اللوجستية.

أخبار ذات صلة
«الإمارات للمستثمرين بالخارج» يعتمد رؤية استراتيجية وهوية مؤسسية جديدتين
«إنتل» و«AIREV» الإماراتية تتعاونان لتسريع ابتكار واعتماد الذكاء الاصطناعي
ثاني الزيودي
آخر الأخبار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
اليوم 14:17
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
الرياضة
«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©