اقتصاد

منتدى الشارقة للاستثمار يناقش دور الجيل الرقمي وبناء الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام

23 أكتوبر 2025 00:39


الشارقة (الاتحاد)
أكد خبراء واقتصاديون دوليون أن بناء الاقتصاد الأخضر يتطلب منظومة سياسات متكاملة وخبرات قادرة على فهم احتياجات القطاع الخاص، وربطها بفرص العمل وإعادة تأهيل المهارات، وشددوا على أهمية دور المستهلكين في الحد من الانبعاثات الكربونية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات «منتدى الشارقة للاستثمار» و«مؤتمر الاستثمار العالمي» 2025 أقيمت تحت عنوان: «الذهب الأخضر: الميزة التنافسية من خلال الاستثمار المستدام»، وسلطت الضوء على السياسات والتمويل والفرص التي يمكن أن تجعل من الاستدامة محركاً رئيسياً للنمو والاستدامة.
وأشاروا الخبراء والاقتصاديون الدوليون إلى أن 60% من الشباب مستعدون لدفع تكلفة إضافية مقابل منتجات صديقة للبيئة، ما يجعل من الاقتصاد الأخضر نواة اقتصاد المستقبل، داعين إلى تفعيل الالتزامات البيئية، وتحويلها إلى سياسات فاعلة.
شارك في الجلسة كل من ري فيس كيلدجارد، مديرة إدارة المؤسسات المستدامة والإنتاجية والانتقال العادل في منظمة العمل الدولية، والبروفيسور راي كوون تشونغ، سفير تغير المناخ، عضو مجلس إدارة مؤسسة بان كي مون، الحائز على جائزة نوبل للسلام، وهاني إدريس، عضو مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، والبروفيسورة ليزا ساتش، المديرة التنفيذية لمركز الاستثمار المستدام في جامعة كولومبيا، وروزلين نجينو، خبيرة الاستثمار في الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
كما شهد منتدى الشارقة للاستثمار 2025 جلسة حوارية استثنائية حملت عنوان «من المحتوى إلى رأس المال: كيف يسهم الجيل الرقمي في رسم ملامح الاستثمارات العالمية»، قدّمها رائد الأعمال وصانع المحتوى الهندي البارز راج شاماني، أحد أكثر المؤثرين شهرة في مجالي ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في آسيا والعالم.
وأوضح شاماني في ضوء شعار المنتدى لهذا العام «قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام»، أن صناعة المحتوى لم تعد مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه، بل أصبحت رافداً رئيسياً لبناء العلامات التجارية، وتحفيز رؤوس الأموال الجديدة.
من جهة أخرى، استعرضت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، خلال المنتدى، أبرز مبادراتهما ومشروعاتهما الداعمة لريادة الأعمال والابتكار، وجهودهما ومشاريعهما.
وأشاد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لـ «شروق»، باستضافة الشارقة للنسخة العاشرة من المنتدى، مؤكداً أن ما يميز هذه النسخة تزامنها مع منتدى الاستثمار العالمي، ما يضفي طابعاً عالمياً على المنتدى بحضور شخصيات كبيرة على مستوى العالم، إلى جانب نخبة من المتحدثين.

