اقتصاد

الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار

الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار
23 أكتوبر 2025 07:24

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس متأثرة بارتفاع الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أميركية رئيسية للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4082.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 0144 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8 بالمئة إلى 4097.40 دولار للأوقية.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 48.31 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1598.65 دولار، وهبط البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1438.47 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
