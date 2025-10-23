الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

أوراق من عملة الدولار الأميركي
23 أكتوبر 2025 08:29

ارتفع الدولار أمام نظرائه الرئيسيين اليوم الخميس وسط ترقب المتعاملين لصدور بيانات تضخم أميركية غداً الجمعة.

وتراجع الين إلى أدنى مستوياته في أسبوع مقابل الدولار في الوقت الذي تنتظر فيه السوق تفاصيل حزمة تحفيز كبيرة من رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تميل للتيسير المالي والنقدي.
وظل الجنيه الإسترليني تحت ضغط بعد أن أظهرت بيانات بريطانية يوم الأربعاء استقرار التضخم في أسعار المستهلكين عند 3.8 بالمئة الشهر الماضي رغم توقعات خبراء الاقتصاد بتسارعه.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل الين والجنيه الإسترليني واليورو وثلاث عملات أخرى، 0.05 بالمئة إلى 98.979 بحلول الساعة 0050 بتوقيت جرينتش.
وصعد الدولار 0.17 بالمئة إلى 152.21 ين، ولامس في وقت سابق مستوى 152.26 ين للمرة الأولى منذ 14 أكتوبر تشرين الأول.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.3345 دولار. وهبط اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.1604 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار
تراجع الدولار
المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©