ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

ارتفع الدولار أمام نظرائه الرئيسيين اليوم الخميس وسط ترقب المتعاملين لصدور بيانات تضخم أميركية غداً الجمعة.



وتراجع الين إلى أدنى مستوياته في أسبوع مقابل الدولار في الوقت الذي تنتظر فيه السوق تفاصيل حزمة تحفيز كبيرة من رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تميل للتيسير المالي والنقدي.

وظل الجنيه الإسترليني تحت ضغط بعد أن أظهرت بيانات بريطانية يوم الأربعاء استقرار التضخم في أسعار المستهلكين عند 3.8 بالمئة الشهر الماضي رغم توقعات خبراء الاقتصاد بتسارعه.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل الين والجنيه الإسترليني واليورو وثلاث عملات أخرى، 0.05 بالمئة إلى 98.979 بحلول الساعة 0050 بتوقيت جرينتش.

وصعد الدولار 0.17 بالمئة إلى 152.21 ين، ولامس في وقت سابق مستوى 152.26 ين للمرة الأولى منذ 14 أكتوبر تشرين الأول.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.3345 دولار. وهبط اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.1604 دولار.