اقتصاد

«الدار» تُطلق مجمع «ذا رو السعديات» السكني

«الدار» تُطلق مجمع «ذا رو السعديات» السكني
23 أكتوبر 2025 15:33

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الدار عن إطلاق مشروع «ذا رو السعديات»، وهو مجمّع سكني يُقدّم أسلوب حياة راقياً، ويتميّز بموقعه المُطل على متحف زايد الوطني ضمن المنطقة الثقافية في السعديات.
ويشتمل «ذا رو السعديات»، الذي صُمّم بالتعاون مع «مجموعة بيارك إنجلز» (BIG)، على 7 مبانٍ متوسطة الارتفاع، يتألف كل منها من 9 طوابق وطابقين سفليين لمواقف السيارات. وستُطلق الدار في المرحلة الأولى من المشروع ثلاثة مبانٍ تضم 315 منزلاً، ستُطرح للعملاء ابتداءً من 1 نوفمبر المقبل.
وتتضمن المباني شققاً سكنية تتنوّع بين غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتتميز بتصاميمها الداخلية المميزة من استوديو «كيتل كوليكتيف» الحائز على جوائز عالمية، بينما خصّصت الطوابق الأرضية للمطاعم والمقاهي ومراكز العناية بالصحة ومتاجر العلامات التجارية العصرية.
وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: يجمع ذا رو السعديات بين أرقى عناصر التصميم المعاصر والمحيط الثقافي الغني، ليقدّم وجهة فريدة من نوعها في أبوظبي، وبفضل موقعه المميز في قلب المنطقة الثقافية في السعديات، يوفّر المجمّع إطلالات مباشرة لقاطنيه على واحد من أبرز المشاهد الثقافية على مستوى العالم، ويُجسّد هذا المشروع التزام الدار الراسخ بإنشاء مجمّعات سكنية توازن ببراعة بين أرقى المعايير العالمية للجودة والتصميم وارتباطها الوثيق بالطابع الفريد للمنطقة المحيطة بها، مما يعكس هويتها.
وتماشياً مع أهداف الدار لتعزيز الاستدامة في مشاريعها، يدمج المشروع أنظمة المنازل الذكية ضمن تصميمه، ويستهدف الحصول على تصنيف «3 لآلئ» وفق نظام «استدامة»، بالإضافة إلى تصنيف «نجمتين» من «فيت ويل» (Fitwel)، مما يؤكد التزامه بأعلى المعايير البيئية والصحية. 
وتجدر الإشارة إلى أن التملّك في «ذا رو السعديات» متاح لجميع الجنسيات.

