اقتصاد

«كهرباء دبي» و«شنغهاي إلكتريك» تعززان شراكتهما الاستراتيجية

«كهرباء دبي» و«شنغهاي إلكتريك» تعززان شراكتهما الاستراتيجية
23 أكتوبر 2025 15:35

 
دبي (الاتحاد)
استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من شركة «شنغهاي إلكتريك» برئاسة وولي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شنغهاي إلكتريك المحدودة.
وفي مستهل اللقاء، رحّب معالي الطاير بالوفد الزائر، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك مع مجموعة «شنغهاي إلكتريك»، مشيراً إلى أن الهيئة لديها شراكات استراتيجية مع عدد من كبرى الشركات الصينية الرائدة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والتحول الرقمي، دعماً لمسيرة التحول العالمي في قطاع الطاقة.
تناولت المباحثات سبل توسيع آفاق التعاون في مجالات إنتاج وتوزيع الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة، وأكد معالي الطاير أهمية توظيف التقنيات المتقدمة، وتفعيل الشراكات الدولية لمواجهة التحديات المتسارعة في مشهد الطاقة العالمي.
وأشار معالي الطاير إلى أن اللقاء يجسّد التزام هيئة كهرباء ومياه دبي الراسخ بريادة الحلول المستدامة وبناء شراكات استراتيجية دولية فاعلة، مؤكداً أن التعاون مع مؤسسات عالمية كبرى في قطاع الطاقة مثل «شنغهاي إلكتريك» يسهم في تسريع التحول نحو مستقبل مستدام، ودعم تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.
تستند الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي و«شنغهاي إلكتريك» إلى سجل حافل من التعاون الناجح، حيث شاركت «شنغهاي إلكتريك» بصفتها المقاول الرئيس ضمن ائتلاف عالمي، في تنفيذ المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل للطاقة، باستثمارات بلغت 15.78 مليار درهم وبقدرة إنتاجية تصل إلى 950 ميجاوات، بتقنيتَي الطاقة الشمسية المركزة والألواح الكهروضوئية.

