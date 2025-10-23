الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرف دبي» تفتح باب التسجيل في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال

«غرف دبي» تفتح باب التسجيل في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال
23 أكتوبر 2025 15:36

 

دبي (الاتحاد)
أعلنت غرف دبي عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بحلتها الجديدة.

أخبار ذات صلة
«غرف دبي» توعّي مجتمع الأعمال بقوانين هيكلة الشركات والعقود التجارية
«منتدى دبي– إستونيا للأعمال» يبحث آفاق التعاون الاستثماري

وتم الإعلان عن افتتاح التسجيل في الجائزة خلال فعاليات منتدى «التميُّز المتجدد» الذي نظمته غرف دبي مؤخراً في مقرها الرئيسي بمشاركة أكثر من 100 من ممثلي مجتمع الأعمال، وتناول المنتدى أحدث معايير وتوجهات التميُّز والنماذج الفعالة في مختلف مجالات العمل المؤسسي، بدءاً من العمليات التشغيلية مروراً بإدارة رأس المال البشري والابتكار التكنولوجي وصولاً إلى الإدارة المالية، وذلك بهدف دعم تطوير الأداء وتعزيز المرونة المؤسسية وخلق قيمة مستدامة للأعمال.
واستعرض عدد من الخبراء والمختصين خلال المنتدى أهم الاستراتيجيات المؤسسية المعتمدة من قبل الشركات الرائدة للارتقاء بالمقومات التنافسية ورفع معدلات الأداء وخلق أثر إيجابي على المدى الطويل، إلى جانب آليات المقارنة المعيارية المثلى للتميُّز الاستراتيجي، وتطرقت لأفضل الممارسات العالمية في مجالات القيادة والثقافة المؤسسية والإدارة التشغيلية.
وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: تهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال لدعم الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها في رحلتها نحو تحقيق التميز المؤسسي المستدام، وتحرص غرف دبي على توفير الأدوات والمنصات التي تمكّن مجتمع الأعمال من تبنّي أفضل الممارسات العالمية، والارتقاء بمعايير الأداء المؤسسي، وتعزيز مرونة الأعمال وقدرتها التنافسية في مواجهة المتغيرات المتسارعة والاستفادة من الفرص الواعدة.
وتعتبر الجائزة أرفع تقدير لمساهمات الشركات في مسيرة التنمية المستدامة في دبي، حيث تكرّم الشركات الملتزمة بأعلى معايير التميز والابتكار والتطوير المستمر، بما يسهم في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال المحلي.
وتكرّم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وهي عضو في مبادرات محمد بن راشد العالمية، الشركات الأكثر تميزاً ضمن أربع فئات رئيسية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لغرف دبي، وترعى غرف دبي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للشركات المتميزة، فيما ترعى غرفة تجارة دبي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للشركات العائلية. وترعى غرفة دبي العالمية جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتوسع العالمي في حين ترعى غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للابتكار الرقمي.

غرف دبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©