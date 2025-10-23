«غرف دبي» تفتح باب التسجيل في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال

دبي (الاتحاد)

أعلنت غرف دبي عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بحلتها الجديدة.

وتم الإعلان عن افتتاح التسجيل في الجائزة خلال فعاليات منتدى «التميُّز المتجدد» الذي نظمته غرف دبي مؤخراً في مقرها الرئيسي بمشاركة أكثر من 100 من ممثلي مجتمع الأعمال، وتناول المنتدى أحدث معايير وتوجهات التميُّز والنماذج الفعالة في مختلف مجالات العمل المؤسسي، بدءاً من العمليات التشغيلية مروراً بإدارة رأس المال البشري والابتكار التكنولوجي وصولاً إلى الإدارة المالية، وذلك بهدف دعم تطوير الأداء وتعزيز المرونة المؤسسية وخلق قيمة مستدامة للأعمال.

واستعرض عدد من الخبراء والمختصين خلال المنتدى أهم الاستراتيجيات المؤسسية المعتمدة من قبل الشركات الرائدة للارتقاء بالمقومات التنافسية ورفع معدلات الأداء وخلق أثر إيجابي على المدى الطويل، إلى جانب آليات المقارنة المعيارية المثلى للتميُّز الاستراتيجي، وتطرقت لأفضل الممارسات العالمية في مجالات القيادة والثقافة المؤسسية والإدارة التشغيلية.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: تهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال لدعم الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها في رحلتها نحو تحقيق التميز المؤسسي المستدام، وتحرص غرف دبي على توفير الأدوات والمنصات التي تمكّن مجتمع الأعمال من تبنّي أفضل الممارسات العالمية، والارتقاء بمعايير الأداء المؤسسي، وتعزيز مرونة الأعمال وقدرتها التنافسية في مواجهة المتغيرات المتسارعة والاستفادة من الفرص الواعدة.

وتعتبر الجائزة أرفع تقدير لمساهمات الشركات في مسيرة التنمية المستدامة في دبي، حيث تكرّم الشركات الملتزمة بأعلى معايير التميز والابتكار والتطوير المستمر، بما يسهم في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال المحلي.

وتكرّم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وهي عضو في مبادرات محمد بن راشد العالمية، الشركات الأكثر تميزاً ضمن أربع فئات رئيسية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لغرف دبي، وترعى غرف دبي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للشركات المتميزة، فيما ترعى غرفة تجارة دبي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للشركات العائلية. وترعى غرفة دبي العالمية جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتوسع العالمي في حين ترعى غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للابتكار الرقمي.