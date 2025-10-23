1000 شركة صينية مسجلة في «دبي للسلع» بنمو 16% خلال 12 شهراً



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن تحقيق نمو لافت في أعداد الشركات الصينية المنضمة إلى منطقته الحرة بنسبة تجاوزت 16% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ما يرفع إجمالي عددها إلى أكثر من 1000 شركة صينية.

وجاء هذا الإعلان خلال أحدث جولات «وجد من أجل التجارة» الترويجية التي نظّمها المركز في الصين، والتي تضمنت فعاليات أقيمت في مدن شنغهاي وسوتشو وهانغتشو الواقعة في دلتا نهر اليانغتسي، وهي ثلاث من أكثر المراكز حيوية ونشاطاً في البلاد في مجالي التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

ويحتضن المركز اليوم أكثر من 130 شركة تكنولوجيا صينية، ضمن مجتمع أعماله الأوسع الذي يضم ما يزيد على 3400 شركة عاملة في هذا القطاع، موفراً بذلك للشركات الصينية منصة متكاملة ومصممة خصيصاً لدعم خطط توسعها على الصعيد الدولي انطلاقاً من دبي.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تُعد الصين اليوم أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 102 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030، ويعكس هذا النمو عمق التعاون المتزايد بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار، لاسيما في الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات المتقدمة التي حققت فيها الصين نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة.

وأضاف: لمسنا هذا التطور الإيجابي بشكل مباشر من خلال النمو السنوي المطرد بأرقام من خانتين في أعداد الشركات الصينية المنضمة إلى مركزنا على مدى خمس سنوات متتالية، بما في ذلك نمو بنسبة تجاوزت 16% في الأشهر الاثني عشر الماضية، واليوم، يضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1,000 شركة صينية، من بينها ما يزيد على 135 شركة في قطاع التكنولوجيا.

واستمع أكثر من 750 من قادة الأعمال الصينيين في المدن الثلاث إلى عروض تعريفية حول القطاعات الرئيسية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والأصول المرمزة، وهي مجالات تشهد توافقاً استراتيجياً متنامياً بين البلدين.