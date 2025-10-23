شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» و«نيو أجراريان» لتطوير مركز صناعي لإنتاج البروتينات البديلة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «نيو أجراريان» البريطانية لتطوير مركز صناعي ضخم يضم شركات متخصّصة في إنتاج البروتينات البديلة في أبوظبي.

وجاء الإعلان عن المشروع خلال منتدى «البروتينات البديلة» الذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، بما يؤكد التزام أبوظبي بتحقيق الأمن الغذائي وبناء اقتصاد غذائي تنافسي قائم على الابتكار والاستدامة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار لبناء منظومة غذائية متكاملة ودعم تحقيق مستهدفاته برفع مساهمة قطاع الغذاء والمياه في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 90 مليار درهم بحلول العام 2045. وستُتيح المنشأة المقترحة إنتاج البروتينات البديلة على نطاقٍ صناعي من خلال عملية تخمير البروتين، بما يسهم في تطوير الجيل الجديد من الأغذية.

وتعتبر «نيو أجراريان» من الشركات الاستثمارية الرائدة في تطوير حلول الأغذية المبتكرة والمستدامة، وتخطط لتأسيس شركة لتنفيذ المشروع الضخم في أبوظبي وقيادة عملية تمويلها، لتكون بمثابة مركز لتحالف من الشركات العالمية المتخصّصة في إنتاج البروتينات البديلة، وذلك لدعم عمليات التصنيع والتسويق والتصدير إلى الأسواق العالمية.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: يعد تعاوننا مع «نيو أجراريان» خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة صناعية متكاملة لصناعة البروتينات البديلة. ومن خلال جهود مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) في دعم توظيف التقنيات المتقدمة والبحث والتطوير وتعزيز الإنتاج التجاري، وزيادة الصادرات الغذائية، نعمل على تحقيق رؤية أبوظبي في تأمين الاكتفاء الذاتي وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للابتكار في قطاع الأغذية.

من المتوقع أن يسهم المركز الصناعي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص عمل نوعية في مجالات علوم الغذاء والتقنيات الحيوية والصناعات المتقدمة، إضافة إلى تعزيز مساهمة قطاع الغذاء والمياه في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي. كما تهدف الشراكة إلى دعم توحيد الأطر التنظيمية لإنتاج البروتينات البديلة، بما يشمل أنظمة سلامة الغذاء ومتطلبات شهادات الحلال.

ومن جهته، قال جيم ميلون، رئيس مجلس إدارة شركة «نيو أجراريان المحدودة»: فخورون بهذه الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار والتي ستمكننا من تقديم خبراتنا في مجال تخمير البروتين إلى منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة مما ستوفره لنا أبوظبي من بيئة أعمال مستقرة وبنية تحتية واتصال عالمي لبناء منصة إنتاج مستدامة للأغذية تكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، ولا يقتصر هذا المشروع على التقنيات والتصدير فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز منظومة أوسع من النمو المستدام وتبادل المعرفة والخبرات.



