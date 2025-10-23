الهلال للمشاريع الناشئة تتخارج من" ترانسكورب"



الشارقة (الاتحاد)

أعلنت شركة الهلال للمشاريع الناشئة، عن إتمام تخارجٍ استراتيجي من حصّتها في شركة «ترانسكورب» الإماراتية، المتخصّصة في الخدمات اللوجستية وتلبية الطلبات، عبر صفقة أُبرمت مع شركة «إيليت» المدعومة من «جرين دوم إنفستمنتس».

وقالت الشركة في بيان صحفي إن هذا التخارج يأتي بعد استثمار ناجح بدأ عام 2018، حين استثمرت الهلال للمشاريع الناشئة في «ترانسكورب» وأسهمت في تطويرها وتمكينها من التحوّل إلى أحد أبرز مزوّدي الخدمات اللوجستية في المنطقة، لاسيّما في مجالات تلبية الطلبات المبردة، والتوصيل للوجهة النهائية، والتوزيع بين منشآت الأعمال.

وقال تشار تَينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمارات في الهلال للمشاريع: تُجسّد هذه الصفقة نهجنا الطويل الأمد في بناء شركاتٍ مرنة وقابلة للنمو، تُسهم في رفع القدرة التنافسية للمنطقة، كما يمثل التخارج انعكاساً مباشراً للتوجّه الاستراتيجي لشركة الهلال للمشاريع في دعم الشركات التابعة لمحفظتها الاستثمارية منذ مراحلها الأولى، وحتى بلوغها مرحلة التوسّع والنضج المؤسسي، بهدف بناء شركاتٍ قادرة على النمو وتحقيق أثرٍ ملموس، وخلق قيمةٍ مستدامة على مستوى المنطقة، والمساهمة في دفع مسار التكامل بين القطاعات المختلفة.

وأضاف:"وعلى امتداد فترة الاستثمار، عملت المنصّة بشكلٍ وثيق مع فريق قيادة «ترانسكورب» لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتوسيع آفاق النمو في الأسواق الرئيسة، ما انعكس إيجاباً على أداء الشركة وحضورها الإقليمي كشريكٍ موثوق في القطاع اللوجستي. وقد تُوّجت هذه الجهود بصفقة تخارج تُعدّ من الأبرز في المنطقة، محققةً عائداً استثمارياً بلغ 7.6 أضعاف رأس المال المستثمر".

بدوره قال رودريك نقّوزي، الرئيس التنفيذي والمؤسّس لشركة «ترانسكورب»: «مثلت الهلال للمشاريع الناشئة شريكاً استراتيجياً حقيقياً، فمنذ المراحل الأولى، عمل الفريق معنا على بناء أنظمة مؤسسية متكاملة، وتعميق علاقاتنا المصرفية والمالية، ودعم توسّعنا التجاري».

ومن جانبه، قال هشام البحر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيليت»: «إن المكانة التي تتمتّع بها شركة «ترانسكورب» في مجال الخدمات اللوجستية لسلاسل التوريد المبردة، إلى جانب شبكتها المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي، ستقوّي قدرتنا على خدمة طيفٍ واسع من القطاعات وتلبية الطلب المتزايد على حلولٍ متكاملة وعالية الجودة لسلاسل التوريد الحساسة لدرجات الحرارة. كما تمنحنا هذه الصفقة حضورًا استراتيجياً مهماً في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: «تأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية التوسّع التي تنتهجها شركة «إيليت» تحت مظلّة «جرين دوم إنفستمنتس»، والرامية إلى تجميع الأصول الاستراتيجية في مجالي الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد عبر دول مجلس التعاون الخليجي».