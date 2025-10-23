2.18 ملياردرهم صافي أرباح «دو» للتسعة أشهر الأولى بنمو 14.6%



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025، والتي أظهرت ارتفاع الإيرادات خلال الربع الثالث بنسبة 7.9% على أساس سنوي، مدفوعة بالأداء القوي للعمليات التجارية عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة.

وأظهرت البيانات تسجيل الشركة أرباحاً صافية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 2.18 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، بنمو 14.6% عن الفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغت أرباح الربع الثالث 732 مليون درهم بنمو 1.8%.

وقالت الشركة أن التنفيذ الدقيق والمنضبط لاستراتيجية الأعمال إلى تسجيل هامش قوي للأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ نسبة 47.8% خلال الربع الثالث، كما شهد هذا الربع إتمام الطرح العام الثانوي الناجح ل 55.7% من رأسمال الشركة، ما يعزز حضور الشركة ومكانتها في أسواق المال.

وأشارت الشركة إلى الزخم التجاري القوي لعملياتها في قطاعي الخدمات الموجهة للعملاء الأفراد والخدمات الموجهة للمؤسسات، وإبرام شراكات قوية، بما في ذلك الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال معرض جيتكس، مما يعكس قدرة الشركة على الحفاظ على استدامة نمو الإيردات وتعزيز مكانتها في السوق، كما أشارت إلى استمرار نمو أعمال الشركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وينعكس ذلك من خلال إطلاق مجمع الذكاء الاصطناعي «AI Park».

وأوضحت أن استكمال الطرح العام الثانوي الناجح ل75% من الأسهم التي كانت تمتلكها «مبادلة» في رأسمال الشركة أدى إلى رفع نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 27.7%، ما يعزز مستويات السيولة، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويمهد الطريق أمام إدراج الشركة ضمن المؤشرات المالية العالمية.

وكشفت الشركة عن زيادة قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 10.3% وسجلت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت زيادة بنسبة 9.7%، بفضل التوجهات الإيجابية في السوق والزخم القوي للعمليات التجارية التي تنفذها الشركة.

نمو مستمر لإيرادات الشركة عبر جميع قطاعات أعمالها الرئيسية بنسبة بلغت 7.9%.

ووفقاً للبيانات شهدت الشركة توسعاً ملحوظاً في هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 47.8%، وتسجيل نمو قوي في صافي الأرباح ليصل إلى 732 مليون درهم، بفضل التنفيذ المنضبط والدقيق لاستراتيجية الأعمال.

يعزز الأداء القوي الذي سجلته الشركة على مدار ثلاثة أرباع متتالية التوقعات لأداء عملياتها خلال العام 2025، حيث يُتوقع نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 6% و8% وتسجيل هامش أرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يتراوح بين 45% و47%.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»:«يعكس الأداء المتميز الذي حققناه خلال الربع الثالث مسار النمو القوي الذي شهدناه في النصف الأول من العام الجاري، حيث واصلنا تسجيل نمو قوي في مختلف قطاعات أعمالنا مدعوماً بعمليات تشغيلية قوية ومبادرات تجارية ناجحة. وقد أدى ذلك إلى تسجيل ارتفاع لافت في عدد المشتركين على أساس سنوي، إلى جانب زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 7.9%. كما حافظت معدلات الربحية على مستواها القوي، حيث بلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 47.8%، ما يمثل نمواً معدّلاً بواقع 3.7 نقاط مئوية على أساس سنوي بعد استثناء البنود غير المتكررة، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 25.8%، على أساس معدّل بعد استثناء البنود غير المتكررة. وتعكس هذه الإنجازات فعالية التنفيذ الدقيق لاستراتيجية أعمالنا وتركيزنا على النمو المستدام القائم على خلق القيمة، ما يدعم توقعاتنا لأداء عملياتنا خلال العام 2025، والتي تؤكدها النتائج القوية التي حققناها».



وأضاف الحساوي: «وقد عزز استكمال الطرح العام الثانوي الناجح مكانة (دو) في السوق عبر زيادة نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين مستويات السيولة، ما يفتح المجال أمام إدراج الشركة ضمن مؤشرات مالية عالمية. ويعكس الإقبال القوي على الطرح ثقة المستثمرين في مسار نموّنا، وتميز عملياتنا التشغيلية، وتركيزنا المستمر على خلق قيمة مستدامة للمساهمين. ونواصل المضي قدماً في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، من خلال تعزيز نمو محفظة أعمالنا الأساسية في قطاع الاتصالات، بالتوازي مع توسعنا بوتيرة متسارعة في مجالات واعدة أخرى. وتُجسّد نجاحاتنا الأخيرة – مثل نجاح «Envision»، وإطلاق «مجمع AI Park» و«منظومة خدمات الحوسبة السحابية الفائقة – التزامنا بريادة قطاع خدمات الذكاء الاصطناعي السيادي، وتركيزنا على التنويع المستدام لمحفظة أعمالنا».