19 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» في تسعة أشهر



دبي(الاتحاد)

حقق بنك الإمارات دبي الوطني 19 مليار درهم صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، وإيرادات بقيمة 36.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع استمرار زخم النمو القوي للمجموعة في كل من دخل الفائدة والدخل غير الممول في جميع الدول والقطاعات والمنتجات.

ووفقاً للنتائج المالية التي أعلنها البنك للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعة بنمو متميز في القروض، وهو ما عوّض إلى حد كبير تأثير خفض أسعار الفائدة، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 6% لتصل إلى 23.4 مليار درهم على الرغم من انخفاض التحصيلات.

وشهد الإقراض نمواً قياسياً وغير مسبوق بلغ 99 مليار درهم (19%) في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مدعوماً بالطلب المحلي والدولي القوي، ونمت الودائع بواقع 94 مليار درهم (14%) في التسعة أشهر الأولى، مدعومة بزيادة بلغت 56 مليار درهم في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

كما واصل «الإمارات الإسلامي» زخم النمو القوي، حيث حقق أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 3.2 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025. كما استمرت المملكة العربية السعودية بإحراز أداء استثنائي، حيث شهد الإقراض نمواً بنسبة 38% في التسعة أشهر الأولى.

وأسهمت منصة الثروات الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني في زيادة الأصول المدارة للمجموعة لتصل إلى 53 مليار دولار أميركي، مما عزز عروض ومزايا منتجات المجموعة واستراتيجية إدارة الثروات. ويشكل الاستثمار الاستراتيجي في الحضور الإقليمي الواسع للمجموعة وكذلك مشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التوليدي عاملاً رئيسياً في دفع نمو الدخل الذي عوّض إلى حد كبير تأثير أسعار الفائدة المنخفضة.

وبتاريخ 18 أكتوبر 2025، أبرم البنك اتفاقية اكتتاب في الأسهم مع بنك آر بي إل المحدود للاستحواذ على حصة 60%، وذلك من خلال إصدار أسهم تفضيلية بقيمة إجمالية تبلغ 268.5 مليار روبية هندية (3.0 مليار دولار).

وفي إطار هذه الصفقة، سيطلب من بنك الإمارات دبي الوطني طرح عرض اكتتاب ملزم للمساهمين الحاليين بعد استلام الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية على المعاملة. كما سيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بدمج فروعه الثلاثة الحالية في الهند مع بنك آر بي إل في الوقت المناسب. ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة. وتأتي هذه الصفقة تماشياً مع استراتيجيتنا لتوسيع نطاق حضورنا في الأسواق الرئيسية والتي تعتبر الهند واحدة منها، وهو ما يعكس قدرات النمو القوية على المدى الطويل.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:«حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً بقيمة 36.7 مليار درهم، بزيادة 12% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مدفوعاً بنمو متميز في القروض ومزيج الودائع السليم، فيما حقق الإقراض نمواً قياسياً بلغ 99 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، في حين أننا نواصل زيادة حصتنا في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر أسواقنا الرئيسية الأخرى.

وأضاف: «كما واصل «الإمارات الإسلامي» زخم نموه الملفت والذي انعكس من خلال تحقيق أرباح قياسية بقيمة 3.2 مليار درهم قبل الضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مما يُبرز مكانته كقوة مصرفية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم رؤية قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي».

بدوره قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 8% في الأرباح قبل الضريبة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعود السبب الرئيس وراء هذا النمو إلى الزيادة القياسية في القروض، إلى جانب قدرتنا على جذب والاحتفاظ بالودائع منخفضة التكلفة، كما يعد استثمارنا في بنك «آر بي إل» دليلاً راسخاً على ثقتنا في اقتصاد الهند النابض بالحيوية والمتنامي ويتماشى مع طموحاتنا لتعميق حضور بنك الإمارات دبي الوطني في الأسواق الرئيسة.