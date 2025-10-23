2500 عارض من 79 دولة يشاركون بمعرض «جلفود للتصنيع 2025»

دبي (الاتحاد)

يشهد معرض «جلفود للتصنيع 2025» الذي تنطلق دورته الحادية عشرة في 4 نوفمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي وتستمر 3 أيام بمشاركة 2500 عارض من 79 دولة، نمواً استثنائياً بنسبة 32% مقارنةً بنسخته السابقة، ليؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً لإعادة تشكيل خريطة إنتاج الغذاء وجذب الاستثمارات والمواهب والتقنيات الحديثة.

يغطي المعرض ضمن 21 قاعة سلسلة القيمة الإنتاجية الكاملة والتي تشمل المكونات والتصنيع والتعبئة والتغليف وحلول سلاسل الإمداد والتحكم والأتمتة. ويأتي هذا النمو المتسارع في ظل تحول منطقة الشرق الأوسط إلى وجهة عالمية لصناعة الغذاء، واستجابةً لإعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية في ظل توجه المصنعين إلى نقل عملياتهم بالقرب من دولة الإمارات لما تتمتع به من بنية تحتية لوجستية متقدمة وممرات تجارية مفتوحة وسياسات صناعية متطورة.

وقال مارك نابير، نائب الرئيس لإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: «احتل دبي اليوم مكانة مثالية لقيادة التحول الصناعي عالمياً ففي ضوء الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع».