الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محمد العبار: التصنيع والتكنولوجيا يشكلان الموجة القادمة من النمو في الاقتصاد الوطني

بدور القاسمي خلال حضورها الجلسة (من المصدر)
24 أكتوبر 2025 01:10

الشارقة (الاتحاد)

خلال جلسة حوارية أقيمت بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أكد محمد العبار، المؤسّس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية وnoon.com ورئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، أن التصنيع والتكنولوجيا يشكلان الموجة القادمة من النمو في الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن النجاح في أي مشروع يتحقق بالعمل الجاد، والانضباط، والابتكار المستمر الذي يخلق قيمة حقيقية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وجاءت الجلسة ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الشارقة للاستثمار 2025، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، تحت شعار «رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية»، ضمن أجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء الاقتصاديين العالميين. 
وأدار الجلسة الإعلامي ورائد الأعمال كريس فيد، تحت عنوان «الرؤية، المشروع، والقيمة – تشكيل ملامح المنطقة من خلال القيادة»، حيث قدّم العبار خلالها رحلة ملهمة من بداياته البسيطة إلى قيادة مشاريع عالمية تركت أثراً في مشهد التنمية الاقتصادية والعمرانية في المنطقة.

أخبار ذات صلة
«الهجرة الدولية» تدعو لتقديم دعم عاجل للسودان
مبادرات رئيس الدولة تقود العالم نحو استئصال شلل الأطفال

وفي سياق حديثه عن أسرار النمو والتوسع في أعماله، أوضح العبار أن المرونة والتعلم المستمر يمثلان عنصري النجاح في بيئة عالمية سريعة التغير، مشيراً إلى أن شركة «إيجل هيلز» التي يقودها اليوم تنشط في 18 سوقاً حول العالم، بفضل المتابعة الدقيقة للأداء والاستثمار في الكفاءات. وقال: «النجاح يحتاج إلى مرونة واستشراف للفرص، علينا أن نكون منفتحين على التعلم والتكيّف مع التغيير».
وأضاف: «كل مشروع نقوم به يضيف 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي للمدينة التي نعمل بها. نحن نخلق الوظائف، وندفع الضرائب، وندعم نمو الشركات الصغيرة – من صانع النوافذ إلى صاحب محل الكعك. هذا هو التطور الحقيقي».
وفي معرض إجابته عن سؤال حول توجهات الاقتصاد الإماراتي، قال العبار: «إذا نظرنا إلى اقتصادنا، نجد أن العقارات تمثل فقط 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يشكّل التصنيع 15%. وما يعجبني في التصنيع أنه مجال لا يستطيع أحد منافستك فيه. لذلك علينا النظر بجدية إلى تعزيز قطاعات التصنيع والمزيد من تبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد التي تمكن الأفراد من البناء وممارسة دور المصمم والمهندس في تجربة حياتية فريدة».

محمد العبار
الإمارات
الشارقة
منتدى الشارقة للاستثمار
بدور القاسمي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©