اقتصاد

الذهب يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

الذهب (أرشيفية)
24 أكتوبر 2025 08:24

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4138.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0120 بتوقيت جرينتش. ومع ذلك، يتجه المعدن النفيس لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ مايو إذ تراجع بنحو 2.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر0.2 بالمئة إلى 4152.30 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 48.76 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1635.59 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1453.16 دولار.

المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
