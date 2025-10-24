تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية يعقد اجتماعه السنوي في أبوظبي

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يستضيف جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار الاجتماع السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية لعام 2025، في الفترة من 29 ولغاية 31 أكتوبر الجاري في أبوظبي العالمي (ADGM) في جزيرة الماريه.

وتستضيف أبوظبي فعاليات المنتدى لأول مرة في خطوة ترسّخ مكانة الإمارة كمركز رئيسي للحوار والتعاون البنّاء في مجال الاستثمار، وتعكس الثقة الدولية التي تحظى بها لدى نخبة من الجهات والمؤسسات الاستثمارية السيادية من مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز دورها كوجهة محورية لصناديق الثروة السيادية لتبادل الخبرات وصياغة رؤى مشتركة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، ودعم استقرار الأسواق العالمية على المدى الطويل.

وتأسس المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادي في عام 2009، ويضم 37 صندوقاً سيادياً من 35 بلداً عضواً، بالإضافة إلى 7 مؤسسات استثمارية سيادية من 7 دول تشارك في المنتدى بصفتها مراقب غير عضو. ويشارك في أعمال المنتدى، على مدى 3 أيام، رؤساء أضخم صناديق الثروات السيادية على مستوى العالم والتي يتجاوز حجم ثرواتها أكثر من 10 تريليون دولار أميركي، وهو ما يمثّل حوالي 80 بالمائة من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في العالم.

ويُعقد اجتماع المنتدى لهذا العام تحت شعار "تعزيز القدرة على المرونة في عصر التحولات"، بهدف توحيد الجهود وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة وممارسات الاستثمار المسؤول، بحضور ومشاركة الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في أبرز المؤسسات العالمية الرائدة، وسيتحدث في الاجتماع نخبة من المسؤولين والخبراء العالميين رفيعي المستوى.

وتوفر شركة مبادلة وجهاز أبوظبي للاستثمار، خلال أعمال المنتدى، منصة لتبادل الرؤى والأفكار بين الوفود المشاركة لبحث آفاق العمل المشترك، وسبل استجابة صناديق الثروة السيادية للتقلبات العالمية، واستكشاف فرص الاستثمار في التقنيات التحويلية، ودعم مسيرة النمو المستدام على المدى الطويل. ويؤكد المنتدى على الدور المحوري الذي تؤديه صناديق الثروة السيادية باعتبارها جهات تعنى بتوجيه رأس المال بشكل فاعل ومسؤول، من خلال تحقيق العوائد المالية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار: "انطلاقاً من دوره الرائد في إرساء مبادئ سانتياغو، وإلى جانب عضويته الحالية في مجلس إدارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار التزامه بتعزيز مجتمع صناديق الثروة السيادية وذلك من خلال وضع المعايير وتبادل المعرفة والتمثيل الفاعل. فمنذ تأسيسه، ساهم المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في تعزيز وإبراز الدور الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في الأسواق المالية، مما ساهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود".

ومن جهته، قال معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار: "تفخر مبادلة بالمشاركة في استضافة هذا التجمع المهم الذي يأتي في وقت يُنتظر فيه من المستثمرين السياديين أن يقودوا أعمالهم بمسؤولية ووفق رؤية وقناعات واضحة؛ فالاستثمار المسؤول، بالنسبة لنا، يعني توظيف رأس المال بطريقة مدروسة، والتعاون مع الشركاء لتحقيق قيمة مستدامة. ومن خلال المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، نتطلع إلى تعزيز التعاون، وتبادل المعرفة، وتطوير الممارسات التي ستعود بالنفع على الاقتصادات والمجتمعات حول العالم".

وبدوره، قال عبيد عمران، رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية: "يسعدنا أن تستضيف مبادلة وجهاز أبوظبي للاستثمار الاجتماع السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في أبوظبي، وأود أن أتقدم لهما بخالص الشكر على ذلك. ويشرفني دائماً المشاركة في هذا التجمع الذي يجمع بين الشركاء والجهات المعنية من مختلف أنحاء العالم لتوحيد الرؤى وتعزيز التعاون المشترك. تؤدي صناديق الثروة السيادية دوراً محورياً في مواجهة التحولات وصياغة أُطُر مرنة تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ويُعد تمكين هذه الصناديق من الاجتماع وتبادل الرؤى والخبرات فيما بينها ومع الخبراء الخارجيين من أهم الأدوار التي يقوم بها المنتدى، لاسيما في هذه الأوقات الصعبة. ويسهم هذا الحدث في دعم ذلك الدور من خلال استكشاف أساليب مبتكرة وتعزيز التعاون في عصر تتسارع فيه التحولات."