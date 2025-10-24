«الصفقة» 2025 تختتم أعمالها بتعهدات استثمارية تتجاوز 4 ملايين درهم لـ 9 شركات ناشئة



الشارقة (الاتحاد)

اختُتمت بنجاح فعاليات النسخة الثانية من مبادرة الصفقة «Seal the Deal»، المبادرة الرائدة التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وربط المؤسسين المبتكرين بالمستثمرين وقادة الأعمال، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الشارقة للاستثمار ومؤتمر الاستثمار العالمي 2025.

ونجحت 9 شركات ناشئة في جذب تعهدات استثمارية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 4 ملايين درهم، وذلك في ختام فعاليات النسخة الثانية من المبادرة.

ونظمت المبادرة من جانب مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون الاستراتيجي مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة)، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الشارقة، بهدف ربط المؤسسين المبتكرين بالمستثمرين وقادة الأعمال.

وشهدت المبادرة، التي توسعت هذا العام لتشمل مشاريع يقودها الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية، عروضاً تقديمية للشركات الناشئة أمام نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال، من بينهم عبدالله أبو شيخ، مؤسس «أبو شيخ»، ومشعل كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو، ومحمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ «تعاونية الاتحاد»، ومحمد خضيري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، وشريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، والمستشفى الأميركي دبي.

وأكد حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن «الصفقة» تطورت لمنصة فريدة تحول البحث العلمي إلى مشاريع تجارية مستدامة، مشيراً إلى أن نموذج الشارقة في التعاون يحدث تأثيراً حقيقياً.

وشدد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب «استثمر في الشارقة»، أن المبادرة تجسد رؤية الإمارة في تحويل الابتكار إلى استثمار منتج يربط المعرفة برأس المال، ويعكس التكامل بين القطاعين الأكاديمي والاقتصادي. وقالت سارة النعيمي، المدير التنفيذي لمركز «شراع»، إن المبادرة تعكس الرؤية المتجددة للشارقة، حيث تتحول الأفكار التي تولد في قاعات الدراسة ومختبرات البحث إلى مشاريع قابلة للنمو وجاذبة للاستثمار، مما يعزز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً مزدهراً للابتكار.