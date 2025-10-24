عبدالله بن طوق ورئيس وزراء "أندرا براديش" الهندية يبحثان تعزيز الشراكات الاقتصادية



أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفداً وزارياً من ولاية أندرا براديش تتضمن معالي ن. تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء الولاية، ومعالي تي. جي. بهاراث، وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية في الولاية، ومعالي بي. سي. جاناردان ريدي، وزير الاستثمار والبنية التحتية في الولاية؛ وساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين في الولاية.

وبحث الجانبان فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل وعلى رأسها الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والغذاء والزراعة والاقتصاد الدائري والابتكار.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات والهند تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية وثقافية استراتيجية، وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين، حيث تتميز هذه العلاقات بالنمو المستمر، مما عزز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في أسواق الدولتين.

وقال معالي بن طوق: «تعد الهند شريكاً اقتصادياً استراتيجياً لدولة الإمارات، ونحرص على مواصلة التعاون مع شركائنا في الحكومة الهندية ضمن القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ قوة الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، ويدعم نمو واستدامة اقتصاديهما». مشيراً معاليه إلى أن ولاية أندرا براديش الهندية تتمتع بفرص واعدة في القطاعات الاقتصادية المتقدمة، الأمر الذي يسهم في فتح المجال أمام شراكات جديدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

وناقش الجانبان آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتوفير المزيد من الفرص والممكنات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية الحيوية، بما يواكب التطلعات المستقبلية للطرفين نحو بناء شراكة اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة.

وفي هذا الإطار، استعرض معاليه عدداً من السياسات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز بيئة الأعمال والاقتصاد، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق الحيوية إقليمياً وعالمياً، وتعزيز جاذبية السوق الإماراتية لمشروعات وشركات الاقتصاد الجديد، ودعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية، لا سيما إتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%.

كما تطرق معالي عبدالله بن طوق، إلى رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة في تطوير التجمع الاقتصادي للغذاء، الذي يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل، ويخلق فرصاً اقتصادية واعدة للشركات والمستثمرين، لا سيما أن هذا التجمع يهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الغذاء وكافة الأنشطة الخاصة به في الناتج المحلي للدولة.

يُذكر أن إجمالي عدد الشركات الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية وصل إلى 22 ألفاً و415 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، مسجلةً نمواً بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية في الإمارات 264 ألفاً و687 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2025.