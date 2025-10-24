«غرفة أبوظبي» تعزز التعاون الاقتصادي مع مدينة بريزبن الأسترالية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، منتدى الأعمال «بريزبن للتواصل والشراكات الاقتصادية»، بهدف استكشاف فرص التعاون الاستثماري والتجاري وتعزيز العلاقات الثنائية بين أبوظبي وبريزبن، وذلك بحضور وفد أسترالي وممثلي الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال في الإمارة.

وترأست الوفد الأسترالي، الذي ضم أكثر من 40 ممثلاً عن قطاعات الأعمال والجهات الحكومية في بريزبن، المستشارة فيونا كانينغهام، نائبة عمدة مدينة بريزبن ورئيسة مجلس المدينة للشؤون المالية والحوكمة وعضو مجلس منطقة كوربارو.

ويأتي هذا المنتدى في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية نمواً متسارعاً، مدعوماً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 33.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 3 مليارات دولار (11 مليار درهم)، مع توقعات بارتفاعها من 4.2 مليار دولار عام 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2032، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية وتنامي آفاق التعاون بين البلدين.

وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: يعكس هذا المنتدى عمق العلاقات التي تربط إمارة أبوظبي بجمهورية أستراليا، ويؤكد حرصنا المستمر على تطوير التعاون مع مدينة بريزبن بوصفها مركزاً اقتصادياً واعداً في المنطقة.

وأكد أن هذا اللقاء يفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، ويعزز الجهود المشتركة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار ونقل المعرفة.

وأضاف أن غرفة أبوظبي ماضية في دعم مثل هذه المبادرات التي تُسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات، وترسيخ مكانة الإمارة كشريك عالمي موثوق ومحور رئيس للتجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.

من جانبها، شدّدت المستشارة فيونا كانينغهام، نائبة عمدة مدينة بريزبن، على أهمية المنتدى في تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعَي الأعمال في أبوظبي وبريزبن، مؤكدةً أن هذا اللقاء يشكّل منصة فاعلة لاستكشاف فرص جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة والبنية التحتية، بما يعزّز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين المدينتين ويفتح آفاقاً واعدة للاستثمار المشترك.

تضمّن المنتدى جلسات تفاعلية واجتماعات مباشرة بين ممثلي الشركات الإماراتية والأسترالية لمناقشة فرص التعاون في مجالات الصناعة والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، والسياحة. كما شهد الحدث تبادل وجهات النظر حول آليات تنمية الاستثمارات الثنائية وتسهيل حركة التجارة بين الجانبين.