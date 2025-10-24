السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «بريسايت» و«ألفا إكس» لتسريع التحوّل الرقمي

تعاون بين «بريسايت» و«ألفا إكس» لتسريع التحوّل الرقمي
24 أكتوبر 2025 20:03

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت بريسايت، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «ألفا إكس»، وهي شركة استشارية وبحثية قائمة على الابتكار، مقرها دبي، ومتخصّصة في تقنيات التحول الرقمي على مستوى طبقة التطبيقات وبُنى البيانات التحتية. جرى توقيع المذكرة خلال حفل رسمي أقيم يوم الثلاثاء بحضور الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت، ووليد العريان، المدير العام لشركة «ألفا إكس».
وُحدّد مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون من أجل تعزيز أنشطة الأعمال الدولية، بما يتماشى مع متطلبات التحوّل الرقمي، وستركّز الشراكة على توحيد الكفاءات والموارد والخبرات التقنية لتأسيس مركز بيانات مدعوم بالذكاء الاصطناعي عالي القدرة الحوسبية، إلى جانب إنشاء مركز للابتكار. كما ستسهم في توسيع نطاق نشر منصّة بريسايت Presight Intelli لحلول المدن الذكية والسلامة العامة وإدارة حركة المرور الذكية، فضلاً عن توظيف التكنولوجيا والبيانات والابتكار لتسريع مسيرة التحوّل الرقمي في الأسواق العالمية.
وقال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بريسايت: يُؤكد توقيع هذه المذكرة رؤيتنا المشتركة نحو تسريع التحوّل الرقمي، وإرساء منظومة ابتكار قائمة على الذكاء الاصطناعي تُحقق أثراً إيجابياً ملموساً عبر الأسواق العالمية، وذلك من خلال الجمع بين خبرات بريسايت في الذكاء الاصطناعي وبين نهج «ألفا إكس» القائم على الابتكار أولًا، حيث نقدّم حلولاً قابلة للتوسّع، وذات أثر ملموس تُعالج التحديات المعقّدة، التي تواجهها المدن والصناعات اليوم.
ومن جانبه، قال وليد العريان، المدير العام لشركة «ألفا إكس»: أسست «ألفا إكس» بهدف إعادة تعريف كيفية تنفيذ التحول الرقمي على نطاق واسع، وتُتيح لنا هذه الشراكة تقديم خبراتنا العميقة في تقنيات طبقة التطبيقات والبنية التحتية إلى الواجهة.

