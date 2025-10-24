71% نمو أرباح «إيزي ليس» خلال 9 أشهر



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إيزي ليس» التابعة للشركة العالمية القابضة عن أدائها المالي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 92% على أساس سنوي لتصل إلى 63 مليون درهم، فيما بلغت الإيرادات 516 مليون درهم، مسجلةً نموا بنسبة 77% على أساس سنوي.

وجاء الأداء مدفوعاً بالزخم المتواصل في مجال التنقّل والخدمات اللوجستية الذي يُعد قطاع الأعمال الرئيس للشركة، واستمرار الطلب القوي على خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية في قطاعات التجارة الإلكترونية والأغذية.

وبلغت إيرادات هذا القطاع 308 ملايين درهم، بزيادة نسبتها 31% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح بنسبة 56% لتصل إلى 36 مليون درهم.

وقفز صافي الأرباح بنسبة 71% ليصل إلى 48 مليون درهم، في حين بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 127 مليون درهم بزيادة نسبتها 67%، ما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي والتزام الشركة بالتنفيذ المنضبط لإستراتيجيتها.

وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة «إيزي ليس»، إن النمو المتواصل في الإيرادات، يعكس المدفوع بنموذج الشركة التشغيلي القوي، متانة منصتها المتكاملة والمتنوعة في قطاع التنقّل، فيما يؤكد نجاح تكامل عمليات مجموعة جاليجا القابضة وتوسّع أسطولها المستمر قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة عبر منظومة التنقّل والحلول اللوجستية.

وشهد أسطول مركبات التأجير لشركة «إيزي ليس» نمواً بنسبة 40% خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، نتيجة التوسّع في عمليات الشركة وإضافة مركبات جديدة بنهج مستهدف لتلبية احتياجات الشرائح الرئيسية من العملاء، فيما ساهمت معدلات التشغيل المستقرة لأسطول الشركة الموسّع في دعم نمو الإيرادات مع الحفاظ على كفاءة التشغيل وربحية الأسطول.

كما أسهم الدمج الناجح لأعمال مجموعة جاليجا القابضة في توسيع نطاق خدمات «إيزي ليس» بشكل ملحوظ، لتغطي الآن المزيد من الخدمات اللوجستية وحلول التخزين وإدارة سلاسل التوريد، ما حقّق تكاملاً أوسع بين مختلف القطاعات وأسهم في تعزيز القيمة المقدّمة للعملاء.

وبعد إطلاق شركة «يونايتد ترانس» في الأردن، واصلت الشركة تسجيل تقدم لافت في توسّعها الإقليمي خلال الربع الثالث، ما يعزز إستراتيجيتها الرامية إلى تنمية منصتها المتكاملة لحلول التنقّل في أسواق مجلس التعاون الخليجي الواعدة، فيما توسع حضور «إيزي ليس» في المنطقة ليشمل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وقطر والكويت والبحرين والأردن.